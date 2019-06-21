Три современных медицинских центра построят в Барнауле

Новости 21.06.2019 17:11 191

В ближайшие четыре года в Барнуле будут построены четыре медицинских центра нового типа. Об этом сообщил министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов во время круглого стола на тему «Частное здравоохранение Алтайского края: перспективы и ответственность», который состоялся в Алтайской торгово-промышленной палате.

По словам Дмитрия Попова, губернатор Алтайского края дал поручение краевому минздраву организовать строительство медицинских центров нового типа, которые смогут объединить в одном учреждении взрослую и детскую поликлиники, а также женскую консультацию.

«В течение ближайших четырех лет в Барнауле планируется построить два таких центра в Индустриальном районе, еще один – в районе Змеиногорского тракта. Предстоит серьезная модернизация Диагностического центра Алтайского края, а также работа по созданию централизованной лабораторной службы в городе Барнауле», - отметил Попов.

Как сообщает сайт минздрава Алтайского края, участники круглого стола приняли решение о совместной координации своих шагов в вопросах развития медицинской помощи в различных районах Барнаула и края.

В мероприятии также принимали участие член комитета краевого Законодательного Собрания по здравоохранению и науке Павел Шумихин, руководитель Территориального органа Росздравнадзора по Алтайскому краю Виктор Зайцев, заместитель директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Елена Корчуганова, заместитель начальника отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Министерства здравоохранения края Наталья Чуканова.

Председатель комитета Алтайской торгово-промышленной палаты по здравоохранению Владимир Куликов отметил, что в системе здравоохранения края работает более 600 частных медицинских организаций и индивидуальных предпринимателей. Данные учреждения предоставляют услуги во всех городах и более чем в 40 районах края.

О том, каким должен быть формат взаимодействия государственного и частного здравоохранения поведал министр здравоохранения Дмитрий Попов. Он дал понять, что взаимодействие должно быть взаимовыгодным и конкурирующим.