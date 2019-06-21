Алтайский следователь рассказал о громких преступлениях с детьми

Новости 21.06.2019 16:00 2136

Руководитель четвёртого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю Николай Воронков в интервью «АиФ на Алтае» рассказал, что в регионе число преступлений с детьми постепенно снижается, но они становятся сложнее.

По его словам, в отношении несовершеннолетних в крае преобладают преступления против половой неприкосновенности, реже совершаются грабежи. В структуре преступлений, совершённых несовершеннолетними, преобладают наркотики, кражи. Он добавил, что наш край в числе передовых по раскрытию подобных преступлений. Сотрудники СК устанавливает личность подозреваемых вне зависимости от их места проживания.

«Наркосбытом зачастую занимаются большие подростковые группы, организованные взрослыми. Сейчас, к примеру, по одному уголовному делу у нас под стражей и домашним арестом сразу 13 человек»,- обратил внимание Воронков.

Буквально на днях Следком объявило о задержании подозреваемого в развращении несовершеннолетних. Как оказалось подозреваемый житель Москвы, начальник отдела банка, хороший семьянин, отец двоих детей. Он вёл активную переписку с чужими детьми, манипулировал ими, развращал, снимал на видео. Двое потерпевших из нашего региона, гражданин этапирован в Барнаул, расследование продолжается. А вот житель Удмуртии приговорён к 12 годам лишения свободы за аналогичное издевательство над девочкой. Также изобличили жителя Алтайского края, который таким же образом «соблазнил» 12 несовершеннолетних.

Говоря о такой страшной статистике, Воронков отметил, что в штате работает семь следователей. Для расследования тяжких и резонансных преступлений, как правило, создаются большие следственные группы. Например, по нашумевшему делу об издевательствах над воспитанниками в частном детском саду Барнаула «Хеппи-Беби», недавно переданному в суд, работали 94 человека. Полгода правоохранители изучали видеозаписи учреждения.

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Еще одного громкое дело произошло в Славгороде, в детдоме 11-летний мальчик рассказал, что его насиловал один из старших воспитанников. Директор закрывала глаза на происходящее. Упомянутый старший воспитанник уже приговорён к 9 годам колонии, теперь директору придётся отвечать за бездействия.

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На данный момент в суде рассматривается уголовное дело в отношении другого бывшего директора топчихинского детского дома. Женщина присваивала бюджетные деньги и приказывала одним подопечным бить других – в воспитательных целях.

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В заключение Воронков добавил, что в изх работе больше внимание уделяется профилактике, чтобы преступных деяний с участием несовершеннолетних становилось меньше.