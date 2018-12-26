Какое будущее ждет ТОСЭР в Алтайском крае?

В печальных сводках новостей, которые поступают с «экономических фронтов», приятным исключением являются территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). В целом по России и в крае они получают все большую популярность как новый инструмент развития экономики регионов и муниципалитетов, позволяющий стимулировать активность бизнеса.
Чуть более года назад (16 марта 2018 года) опубликовано постановление правительства РФ, в соответствии с которым были созданы две территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Новоалтайске и Заринске. Согласно информации министра экономики Алтайского края Павла Дитятева, в реестр резидентов включены: «Покровская сыроварня», «ТРАМОНИ» (производство пакетированного кофе и арахисовой пасты), «АлтайПродукт» (производство полнорационных кормовых добавок на основе соевого жмыха и гороха для животноводства и птицеводства) и ООО «ЗМ ИНЖИНИРИНГ» (производство 3D-принтеров, технологического оборудования, штампов и комплектующих для специальной техники), «Свит-Текстиль» (все - Новоалтайск); «Русская кожа Алтай» и «СФК» (оба - Заринск).
Стоимость проектов указанных компаний составляет порядка 2,3 млрд рублей, резидентами запланировано создание более 300 рабочих мест.
«Политсибру» узнал в краевом министерстве экономического развития ход реализации программы
Общие тенденции и региональные различия
ТОСЭР есть развитие (расширение) практики СЭЗ (ОЭЗ), точнее попытка преодоления неудачного опыта функционирования последних. Проверка работы ОЭЗ, проведенная Счетной палатой в конце 2013 года, показала, что за 7 лет государством было вложено почти 112 млрд рублей. Управляющими компаниями на 2014 год было реализовано всего 52 млрд рублей. Реальную эффективность показывали только зоны промышленно-производственного («Алабуга» и «Липецк») и технико-внедренческого типа («Дубна», «Томск», «Зеленоград»).
Самыми неэффективным типом ОЭЗ тогда был признан туристско-рекреационный. Из 5 существовавших на момент проверки ОЭЗ данного типа функционировало 4. С тех пор, если судить по последним данным федеральных контрольных органов, ситуация мало изменилась.
Каждый субъект РФ имеет свою специфику, разные социальные, экономические, технологические и экологические условия. Поэтому оценку ТОСЭР делать сложно, и рассчитывать эффективность их необходимо, на горизонте не менее двух-трех лет. С учетом того, что наши краевые ТОСЭР были запущены со второй половины 2018 года, более или менее адекватные данные для корректного анализа будут доступны через год, полтора.
Окончательное решение по заявкам примет Минэкономразвития РФ
Что мешает приходу инвесторов?
В соответствии с теорией, а также обобщенной отечественной и зарубежной практикой современной глобальной экономики в этой сфере, решающими факторами прихода инвесторов выступают потенциал сбыта выпущенной продукции, а также наличие соответствующего современным требованиям человеческого капитала. За ними следуют институциональные условия, такие как комфортное законодательство и (главное) его соблюдение, а также разного рода льготы и корректное отношение (поддержка) со стороны региональных властей. Из всего вышеперечисленного в случае нашего региона, более или менее присутствуют два последних признака.
Есть ли ошибки со стороны властей в организации процесса?
Пока подход с их стороны слишком формальный. Кроме нормативной базы и условий поддержки резидентов ТОСЭР на сайте краевого Минэка нет другой информации, которая бы подталкивала потенциальных инвесторов к приходу на территории. Кроме того, две таблицы, которые иллюстрируют результаты, достигнутые за 2018 год, показывают несовпадение плана и фактических данных практически по всем ключевым показателям, т.е. отрицательную динамику.
На новом производстве планируется создание 40 рабочих мест
При оценке эффективности ТОСЭР необходимо учитывать эффекты от приращения денежных потоков за счет сложения организаций, входящих в эту территорию и в экономике субъекта; перетока информации и формирования знаний в регионе о ТОСЭР; совместного использования здесь инфраструктурных объектов; снижения транзакционных издержек.
Важнейшим показателем эффективности ТОСЭР является прирост новых рабочих мест, и конечно обеспечение высокой зарплаты работникам предприятий, которые получают льготы в рамках механизма данной территории.
Строительство завода планируют закончить к концу 2018 года
Результаты деятельности ТОСЭРов должны быть открытыми и прозрачными для гражданского общества, а отчетность публиковаться через единую информационную систему. Для их оценки следует создавать механизм независимого общественного мониторинга.
Большинство из вышеперечисленных элементов у нас в крае пока отсутствуют или информация о них недоступна для анализа.
Успешные кейсы
В настоящий период только Дальний Восток создал единый источник данных о результатах деятельности своих ТОСЭР. Тут публикуются основные годовые отчеты с указанием важнейших показателей деятельности резидентов. В 2017 году здесь объем инвестиций вырос до 17,1 %, из них 17 % – инвестиции от резидентов ТОСЭР. Наиболее эффективными площадками стали «Кангалассы», «Южная Якутия» и «Белогорск».
Согласно рейтингу ТОСЭР лидерами в РФ являются следующие:
Интенсивно наполняется инвесторами территория опережающего развития «Тольятти». К настоящему времени в реестре ТОСЭР значится почти 50 предприятий. Впечатляет и динамика их регистрации: на декабрь 2017 года 18 компаний. На 1 июля 2018 года - 31 компания. Резиденты обеспечили на названный период времени 676 млн рублей инвестиций и создали 1 885 новых рабочих мест. В целом запланировано привлечь к 2020 году 151,5 млрд рублей инвестиций и создать в первые три года 5 тысяч рабочих мест, а к концу 2020 году довести это число до 24,3 тысяч. Сводный расчетный показатель эффективности ТОСЭР «Тольятти» только за 2017 год составил более 90 %. Не отстают и Набережные Челны.
Успехи демонстрирует Калужская область, «коньком» которой является развитие индустриальных парков и их инфраструктуры. Последнее обеспечивает почти полное отсутствие инвестиционных рисков для инвестора, т.к. вся необходимая инфраструктура со всеми коммуникациями уже создана. В индустриальных парках Калужской области за десять лет было открыто более 90 крупных промышленных предприятий.
Компания планирует осуществлять производство пакетированного кофе и арахисовой пасты
У каких еще территорий в Алтайском крае есть потенциал для того, чтобы в будущем претендовать на данный статус?
Судя по тому, что единственным на сегодня крупным реализованным инвестпроектом (более 6 млрд рублей и 200 ВПРМ, с неплохими перспективами сбыта продукции) является строительство крупнейшего в Сибири завода по производству плит MDF – ООО «Павловский ДОК», а также наличие на данной территории других перспективных предприятий (например, набирающий обороты АЗСМ), стоит присмотреться к этому муниципалитету. Кроме того, профилю ТОСЭР соответствуют инвестпроекты ОАО "Сибирьполиметаллы" в Змеиногорском районе, ООО "Алтаймясопром" в Тальменском районе.
К.э.н, доцент Финансового университета при правительстве России Анатолий Ижболдин-Кронберг