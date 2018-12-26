Какое будущее ждет ТОСЭР в Алтайском крае?

Новости 21.06.2019 15:05 422

В печальных сводках новостей, которые поступают с «экономических фронтов», приятным исключением являются территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). В целом по России и в крае они получают все большую популярность как новый инструмент развития экономики регионов и муниципалитетов, позволяющий стимулировать активность бизнеса.

Чуть более года назад (16 марта 2018 года) опубликовано постановление правительства РФ, в соответствии с которым были созданы две территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Новоалтайске и Заринске. Согласно информации министра экономики Алтайского края Павла Дитятева, в реестр резидентов включены: «Покровская сыроварня», «ТРАМОНИ» (производство пакетированного кофе и арахисовой пасты), «АлтайПродукт» (производство полнорационных кормовых добавок на основе соевого жмыха и гороха для животноводства и птицеводства) и ООО «ЗМ ИНЖИНИРИНГ» (производство 3D-принтеров, технологического оборудования, штампов и комплектующих для специальной техники), «Свит-Текстиль» (все - Новоалтайск); «Русская кожа Алтай» и «СФК» (оба - Заринск).

Стоимость проектов указанных компаний составляет порядка 2,3 млрд рублей, резидентами запланировано создание более 300 рабочих мест.

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Общие тенденции и региональные различия

ТОСЭР есть развитие (расширение) практики СЭЗ (ОЭЗ), точнее попытка преодоления неудачного опыта функционирования последних. Проверка работы ОЭЗ, проведенная Счетной палатой в конце 2013 года, показала, что за 7 лет государством было вложено почти 112 млрд рублей. Управляющими компаниями на 2014 год было реализовано всего 52 млрд рублей. Реальную эффективность показывали только зоны промышленно-производственного («Алабуга» и «Липецк») и технико-внедренческого типа («Дубна», «Томск», «Зеленоград»).

Самыми неэффективным типом ОЭЗ тогда был признан туристско-рекреационный. Из 5 существовавших на момент проверки ОЭЗ данного типа функционировало 4. С тех пор, если судить по последним данным федеральных контрольных органов, ситуация мало изменилась.

Каждый субъект РФ имеет свою специфику, разные социальные, экономические, технологические и экологические условия. Поэтому оценку ТОСЭР делать сложно, и рассчитывать эффективность их необходимо, на горизонте не менее двух-трех лет. С учетом того, что наши краевые ТОСЭР были запущены со второй половины 2018 года, более или менее адекватные данные для корректного анализа будут доступны через год, полтора.

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Что мешает приходу инвесторов?

В соответствии с теорией, а также обобщенной отечественной и зарубежной практикой современной глобальной экономики в этой сфере, решающими факторами прихода инвесторов выступают потенциал сбыта выпущенной продукции, а также наличие соответствующего современным требованиям человеческого капитала. За ними следуют институциональные условия, такие как комфортное законодательство и (главное) его соблюдение, а также разного рода льготы и корректное отношение (поддержка) со стороны региональных властей. Из всего вышеперечисленного в случае нашего региона, более или менее присутствуют два последних признака.

Есть ли ошибки со стороны властей в организации процесса?

Пока подход с их стороны слишком формальный. Кроме нормативной базы и условий поддержки резидентов ТОСЭР на сайте краевого Минэка нет другой информации, которая бы подталкивала потенциальных инвесторов к приходу на территории. Кроме того, две таблицы, которые иллюстрируют результаты, достигнутые за 2018 год, показывают несовпадение плана и фактических данных практически по всем ключевым показателям, т.е. отрицательную динамику.

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В методическом обеспечении стратегического управления ТОСЭР говорится о комплексной оценке их эффективности и названы основные параметры (сводные индексы): объем инвестиций в основной капитал; объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта РФ; оборот продукции (услуг); реальные располагаемые денежные доходы населения; уровень безработицы; оценка населением деятельности предпринимательских структур соответствующего территориального образования; стоимости одного нового рабочего места, соотношение бюджетных и частных инвестиций, степень (оценка) выполнения обязательств по соглашениям, которые заключены между резидентами данных территорий и управляющими компаниями.

При оценке эффективности ТОСЭР необходимо учитывать эффекты от приращения денежных потоков за счет сложения организаций, входящих в эту территорию и в экономике субъекта; перетока информации и формирования знаний в регионе о ТОСЭР; совместного использования здесь инфраструктурных объектов; снижения транзакционных издержек.

Важнейшим показателем эффективности ТОСЭР является прирост новых рабочих мест, и конечно обеспечение высокой зарплаты работникам предприятий, которые получают льготы в рамках механизма данной территории.

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Результаты деятельности ТОСЭРов должны быть открытыми и прозрачными для гражданского общества, а отчетность публиковаться через единую информационную систему. Для их оценки следует создавать механизм независимого общественного мониторинга.

Большинство из вышеперечисленных элементов у нас в крае пока отсутствуют или информация о них недоступна для анализа.

Успешные кейсы

В настоящий период только Дальний Восток создал единый источник данных о результатах деятельности своих ТОСЭР. Тут публикуются основные годовые отчеты с указанием важнейших показателей деятельности резидентов. В 2017 году здесь объем инвестиций вырос до 17,1 %, из них 17 % – инвестиции от резидентов ТОСЭР. Наиболее эффективными площадками стали «Кангалассы», «Южная Якутия» и «Белогорск».

Согласно рейтингу ТОСЭР лидерами в РФ являются следующие:

Интенсивно наполняется инвесторами территория опережающего развития «Тольятти». К настоящему времени в реестре ТОСЭР значится почти 50 предприятий. Впечатляет и динамика их регистрации: на декабрь 2017 года 18 компаний. На 1 июля 2018 года - 31 компания. Резиденты обеспечили на названный период времени 676 млн рублей инвестиций и создали 1 885 новых рабочих мест. В целом запланировано привлечь к 2020 году 151,5 млрд рублей инвестиций и создать в первые три года 5 тысяч рабочих мест, а к концу 2020 году довести это число до 24,3 тысяч. Сводный расчетный показатель эффективности ТОСЭР «Тольятти» только за 2017 год составил более 90 %. Не отстают и Набережные Челны.

Успехи демонстрирует Калужская область, «коньком» которой является развитие индустриальных парков и их инфраструктуры. Последнее обеспечивает почти полное отсутствие инвестиционных рисков для инвестора, т.к. вся необходимая инфраструктура со всеми коммуникациями уже создана. В индустриальных парках Калужской области за десять лет было открыто более 90 крупных промышленных предприятий.

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У каких еще территорий в Алтайском крае есть потенциал для того, чтобы в будущем претендовать на данный статус?

Судя по тому, что единственным на сегодня крупным реализованным инвестпроектом (более 6 млрд рублей и 200 ВПРМ, с неплохими перспективами сбыта продукции) является строительство крупнейшего в Сибири завода по производству плит MDF – ООО «Павловский ДОК», а также наличие на данной территории других перспективных предприятий (например, набирающий обороты АЗСМ), стоит присмотреться к этому муниципалитету. Кроме того, профилю ТОСЭР соответствуют инвестпроекты ОАО "Сибирьполиметаллы" в Змеиногорском районе, ООО "Алтаймясопром" в Тальменском районе.

К.э.н, доцент Финансового университета при правительстве России Анатолий Ижболдин-Кронберг