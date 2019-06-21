Стартовал проект «Лето с педуниверситетом – каникулы в Бочкарях»

Новости 21.06.2019 17:45 109

Компания «Бочкари», проводящая активную соцполитику, организует на территории своего спорткомплекса летние тренировочные сборы команд юных спортсменов. Алтайский педуниверситет возьмет на себя обеспечение занятий с детьми в свободное от тренировок время. Образовательную программу, включающую лучшие вожатские практики, реализует педагогический отряд АлтГПУ, подготовленный в «Школе вожатых» педвуза.

«Школа вожатых» – это проект, который успешно реализуется Алтайским государственным педагогическим университетом уже несколько лет и зарекомендовал себя на краевом и федеральном уровне – выпускники Школы трудятся вожатыми в оздоровительных детских лагерях Алтайского края, Сибирского Федерального округа, и на всероссийских и международных сменах ВДЦ «Орленок», ВДЦ «Океан», МДЦ «Артек».

Образовательная программа проекта разработана преподавателями педуниверситета – экспертами в области педагогики и психологии и содержит несколько блоков.

В рамках психологического блока вожатые АлтГПУ проведут с детьми психолого-педагогические тренинги личностного роста, командообразования, эффективного общения, выявления лидерских качеств и другие. Застенчивым и замкнутым поможет погружение в мир психологического театра. Написать собственный сценарий и сыграть в нем свою звездную роль – это может стать самым незабываем событием каникул с педуниверситетом в Бочкарях. Образовательно-игровой блок проекта поможет детям с помощью авторских игр, разработанных студентами педвуза освоить необходимые жизненные навыки. Например, игра Moneymanagement научит правильно распределять, пусть небольшой, но собственный детский бюджет и заложит основы финансовой грамотности. Современные дети очень загружены, особенно юные спортсмены – тренировки, соревнования, сборы, а еще нужно успевать учиться, и должно оставаться время на другие увлечения, а также на общение и отдых. Где же взять столько времени, чтобы хватило на всё? Эффективным способам распределения времени и правильной самоорганизации тоже научат вожатые педотряда АлтГПУ – легко и непринужденно, в игровой форме. Образовательная программа разработана с учетом возрастных особенностей участников проекта. Для детей младшего и среднего школьного возраста предложен блок популярных в детских коллективах игр и игровых технологий, направленных на развитие логики, творческого мышления, проектного мышления, выбора оптимального решения, формирование навыков работы в команде, взаимопонимания и взаимопомощи.

Для старшеклассников предлагаются мероприятия дискуссионного характера, разработка бизнес-идей и социально значимых проектов. Игры, формирующие навыки уверенности в себе, мотивации к здоровому образу жизни, умение распределять собственные ресурсы, что будет способствовать успехам в учебе и подготовке к экзаменам.

Ну и, конечно, какое лето без творческой и досуговой программы: декоративно-прикладное творчество, игры, квесты, вечера музыки и поэзии и многое другое для ваших детей в проекте «Лето с педуниверситетом: каникулы в Бочкарях».