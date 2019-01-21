Какие фильмы покажут на Шукшинском кинофестивале?

Новости 21.06.2019 13:50 163

В Алтайском крае сформирована афиша ХХI Всероссийского Шукшинского кинофестиваля. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В конкурсную программу полнометражного игрового кино Шукшинского кинофестиваля вошли фильмы «Ваш репетитор» (Россия, драма, 2018 год, режиссер Антон Коломеец), «Облепиховое лето» (Россия, биография, драма, 2018 год, режиссер Виктор Алферов), «Глубокие реки» (Россия, драма, 2018 год, режиссер Владимир Битоков), «Война Анны» (Россия, драма, 2018 год, режиссер Алексей Федорченко, оператор Алишер Хамидходжаев), «Солдатик» (Россия, драма, 2018 год, режиссер Виктория Фанасютина), «Интересная жизнь» (Россия, 2018 год, комедия, драма, режиссер Анна Яновская), «Двое» (Россия, 2018 год, драма, режиссер Тимофей Жалнин), «Надо мною солнце не садится»(Россия, 2019 год, драма, комедия, режиссер Любовь Борисова), «Лорик» (Армения, Кипр, Россия, Швеция, Швейцария, 2018, драма, режиссер Алексей Злобин).

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В рамках кинофестиваля состоится всероссийская премьера фильма Алексея Петрухина «Последнее испытание». Картина отсылает к трагическим событиям, связанным с захватом террористами театрального центра на Дубровке в Москве 23 - 26 октября 2002 года. В главных ролях снялись известные артисты Ирина Купченко, Ирина Алферова, Андрей Мерзликин, Михаил Евланов, Елена Захарова и другие.

Напомним: ХХI Всероссийский Шукшинский кинофестиваль пройдет в Алтайском крае с 23 по 27 июля. Его программа включает основной конкурс (полнометражное игровое кино), конкурс короткометражного игрового кино, внеконкурсные показы, презентации кинопроектов и мастер-классы, творческие встречи гостей и авторов со зрителями.