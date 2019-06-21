Жители нижних этажей не будут платить за отопление больше остальных - Минстрой

«Парламентская газета» принесла извинения за неточную информацию о начислении платежей за отопление.
Комментируя слова члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких, сообщившего, что со следующего года в России запланировано изменение норматива отопления в зависимости от этажности, журналист «Парламентской газеты» допустил ошибку, написав, что жители нижних этажей будут платить больше.
На самом деле речь шла о собственниках квартир в домах с этажностью от 1-го до 4-х.
«Действительно предусмотрена дифференциация (установление различных величин) по этажности и типу домов. Но принятие таких решений — по установлению нормативов проводится с полной оценкой влияния на величину платежа граждан (с учетом установленных ограничений индексов изменения платы)», — пояснили в пресс-службе Минстроя.