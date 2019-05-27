Алтайские единороссы рассказали, где появится комплекс для занятия спортом

Депутаты «Единой России» Иван Огнев (координатор партийного проекта «Детский спорт» в регионе), Вячеслав Перерядов (президент федерации кикбоксинга Алтайского края) и депутат фракции «Единая Россия» Алтайского краевого Законодательного Собрания Дмитрий Аганов в рамках визита в Змеиногорский район побывали в Карамышевской средней школе, ставшей участником проекта «Детский спорт» в части ремонта спортивных залов сельских школ.
Директор школы Ольга Марковская рассказала, что «Карамышевская СОШ» является опорной площадкой Алтайского краевого центра детско-юношеского туризма и краеведения. Ежегодно на базе школы под эгидой Министерства образования и науки Алтайского края проводятся краевые мероприятия «Кубок Горной Колывани», в которых принимают участие более 150 человек. Также на базе школы проводятся районные спортивные соревнования.
Помимо школьников, во внеурочное время, физкультурой и спортом в зале занимаются порядка 150 человек из числа молодежи и взрослого населения села. По программе «Местная инициатива» на территории школы построена спортивная площадка. Также, в 2015 году, на средства местного бюджета был проведен ремонт кровли спортзала. Но сам зал, ввиду отсутствия денежных средств, капитально не ремонтировался длительное время, - отметила директор.
Иван Огнев подтвердил, что до момента включения в партпроект, спортзал Карамышенской школы действительно находился в плачевном состоянии.
Мы увидели и выпадение кладки, и много других моменты, которые необходимо исправить, - отметил координатор партпроекта. – И это при том, что в потенциале зал очень хороший и у населения есть реальный спрос населения на данный спортивный объект.
По словам Огнева, в этом году здесь планируется большой ремонт.
Будет произведен ремонт наружных стен, которые создают угрозу разрушения, замена оконных блоков на ПВХ, замена пола в спортивном зале и подсобных помещениях, ремонт отопительной системы, побелка и покраска всех помещений и устройство туалетов, душевых кабинок и раздевалок, - рассказал координатор партпроекта. Он добавил, что после ремонта спортивного зала, благодаря уже имеющемуся комплексу уличных сооружений, созданных в рамках проекта поддержки местных инициатив, у школы появится единый комплекс для полноценного занятия спортом.