Программа финансовой поддержки учителей может появиться в Алтайском крае

Новости 24.05.2019 15:00 16

Депутаты «Единой России» рассматривают возможность создания программы поддержки сельских учителей, по аналогии с программной «Земский Доктор». Об этом в ходе визита в Змеиногорскую школу №3 сообщил координатор партийного проекта «Новая школа», депутат АКЗС Сергей Писарев.

Встреча с педагогами школы состоялась в рамках «Дня «Единой России» в Змеиногорском районе. Директор школы Любовь Приходько рассказала, что с 2015 года школа работает с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья, поэтому была включена в программу «Доступная среда».

По словам директора, в настоящее время администрация школы уделяется огромное внимание вопросам качественного и доступного образования для детей. В прошлом году школа была включена в краевую адресную инвестиционную программу, в рамках которой проведен капитальный ремонт фасада, установлено ограждение, произведены замена дверных блоков в здании и ремонт потолка в рекреации и столовой.

После осмотра помещений, руководители проекта провели встречу с педагогическим коллективом. Вопросы, волнующие учителей, являются актуальными для многих образовательных учреждений региона. Это – уровень заработной платы, обеспечение учебниками и кадрами.

Сергей Писарев рассказал о мерах, предпринимаемых депутатами АКЗС и правительством региона для решения данных проблем. В частности, депутаты разрабатывают предложение по оказанию поддержки молодым учителям, решившим поехать на работу в сельскую местность, по принципу программы «Земский доктор».

- Сегодня, чтобы в сельские районы поехали учителя – должна быть материальная поддержка. Мы это понимаем и прорабатываем вопрос формирования программы поддержки педагогов, аналогичной той, что существует в системе здравоохранения - «Земский доктор». И я уверен, что нам удастся сдвинуть эту ситуацию, - подчеркнул Сергей Писарев.

В завершении встречи, по итогам учебного года, Сергей Писарев вручил награды лучшим учителям и ученикам школы, а также пообещал оказать поддержку школьному музею и организации на базе школы новой спортивной площадки.