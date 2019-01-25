Депутаты АКЗС смогут получать компенсации с 2020 года по новой методике

Новости 21.06.2019 15:30 447

Закон об отмене ежемесячных компенсационных выплат депутатам АКЗС могут принять уже на июньской сессии краевого Заксобрания. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регионального парламента.

Председатель комитета по правовой политике АКЗС Андрей Осипов рассказал "Политсибру" о том, что законопроект был подготовлен на основании прокурорского представления.

"Депутаты так и будут получать положенные компенсации, только в случае принятия факты расходования средств нужно будет подтверждать документально", - пояснил парламентарий.

Проект закона, который предлагается рассмотреть в двух чтениях 26 июня, предусматривает отказ от гарантированных компенсаций на связь, транспортные расходы и расходы на помощников депутатов. На данный момент размер такой ежемесячной компенсации составляет 30 тысяч рублей.

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На сегодняшний день в краевом парламенте работают 67 депутатов, совокупный ежемесячный размер компенсаций для которых – чуть больше 2 млн рублей.

Пока размер компенсаций и их потолок не установлены, они будут определены отдельным постановлением народных избранников. По словам Андрея Осипова, выше порога в 30 тысяч все равно никто получать не будет.

В законопроекте разработаны новые правила получения компенсаций. Например, для получения компенсации расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности, в том числе расходов на проезд, депутат должен будет предъявить документы, квитанции или чеки. В тоже время расходы на связь компенсироваться больше не будут.

Зачем депутаты решили отменить выплаты? Все началось с требования прокуратуры, где дали понять, что факт выплаты денежных средств установленного размера в одни и те же сроки является стандартной зарплатой. Именно это, по мнению прокуратуры, противоречит законодательству, которое предполагает выплату средств только официально трудоустроенным в АКЗС депутатам.

Официально трудоустроены в АКЗС 13 депутатов. Это единороссы Александр Романенко, Андрей Осипов, Сергей Серов, Иван Мордовин, Игорь Панарин, Татьяна Ильюченко, Александр Лазарев, Ирина Солнцева, справедливороссы Людмила Суслова и Александр Молотов, коммунист Юрий Астанчик и либерал-демократы Евгения Боровикова и Ирина Шудра. Еще одно место остается вакантным.

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Кстати, после представления от прокуратуры, от компенсационных выплат в размере шести тысяч рублей отказались депутаты Барнаульской гордумы.

В случае принятия закона, его должен будет подписать губернатор Алтайского края Виктор Томенко. При этом, закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Тридцать третья сессия АКЗС пройдет в среду, 26 июня.