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Памятник архитектуры в Барнауле «закатали» сайдингом и сделали пивнушку

Новости
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Одноэтажный памятник архитектуры 20-го столетия в центре Барнаула «отремонтировали» до неузнаваемости. Дом обшили сайдингом и пластиковыми панелями. В результате была скрыта его уникальность – деревянная резьба. Речь идет о здании на улице Крупской, 96.

Примечательно, что сейчас здесь размещается пивная, о чем гласит банер, закрепленный на фасаде здания, пишет «МК на Алтае».

Нарушения Алтайохранкультура выявила в апреле этого года, однако барнаульские общественники говорят, что реконструкция была проведена несколько лет назад.

На сегодняшний день собственник объекта культурного наследия предупрежден Алтайохранкультурой о необходимости восстановления фасада памятника. В июне текущего года материалы направлены в прокуратуру Барнаула для принятия процессуального решения.

Начальник отдела учета и популяризации объектов культурного наследия Алтайохранкультуры Елена Кабанова подтвердила «Политсибру» информацию о том, что ведомство обратилось в прокуратуру с заявлением обязать собственника вернуть памятнику прежний облик.

По предварительным оценкам сумма нанесенного ущерба составляет более  500 тысяч рублей.

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Автор: Политсиб.ру