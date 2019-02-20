Арендатор «Изумрудного» получил условный срок за незаконную рубку деревьев

Новости 21.06.2019 10:40 404

Накануне Октябрьский районный суд Барнаула признал руководителя ООО «Лидер» - бывшего арендатора парка «Изумрудный» - Владимира Фишера виновным в незаконной вырубке 313 деревьев. Ущерб от его действий суд оценил в сумму свыше 11 млн рублей, что является крупным размером. Предпринимателю назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Об этом «Политсибру» рассказал адвокат Фишера Валерий Давыдов.

Изначально предпринимателя обвиняли в незаконной вырубке 560 деревьев, однако суд установил, что 107 из них разрешено было вырубить еще в 2015 году. Здесь вскрылась интересная подробность – по документам, они были вырублены еще предыдущим собственником, однако по факту это произошло только при Фишере. Еще 140 деревьев из 560 признаны судом аварийными и гнилыми, таким образом, их вырубка была узаконена. Сам руководитель ООО «Лидер» признал вину в незаконной рубке трех тополей, поврежденных ураганом.

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Напомним, что на днях (18 июня) ООО «Лидер» выиграла дело в Арбитражном суде у Управления имущественных отношений Алтайского края (ныне – Алтайкрайимущество).

Арбитражный суд признал незаконными требования министерства о сносе «Лидером» различных объектов, установленных в «Изумрудном». Кроме того, ведомство настаивало на выплате «Лидером» 100 тысяч рублей за каждый месяц неисполнения требования, в этом ему также было отказано.

Как выяснилось, объекты, которые Алтайкрайимущество приписывало «Лидеру», находятся в собственности третьих лиц. В частности, трансформаторная подстанция принадлежит городу, складом владеет предприниматель Виктор Логиновский, аттракцион «Круговой обзор» 1986 года выпуска - собственность Станислава Иконникова. Зданием гаража со слесарной мастерской владеет ООО «Парк культуры и отдыха «Октябрьский», а ООО «Лэнд 24» принадлежит бассейн.

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Теперь Алтайкрайимущество обязано принять у «Лидера» арендуемый им ранее участок в его нынешнем виде.