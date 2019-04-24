УФАС оштрафовало сотового оператора за рассылку sms без согласия клиентов

Новости 21.06.2019 11:10 172

УФАС по Алтайскому краю рассмотрел жалобу жителя Новоалтайска по факту распространения ПАО «ВымпелКом» смс-рекламы без согласия абонента. Мобильному оператору назначен штраф.

Поясним, компания уличена в незаконной рассылке СМС-сообщения с рекламой приложения VEON. Клиент при заключении договорных отношений с организацией отказался от получения всех рекламных рассылок.

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Представители «ВымпелКом», ссылаясь на то, что рассылаемое сообщение не рекламное, а информационного характера, попыталось оспорить решение и предписание Алтайского краевого УФАС.

Арбитражные суды трёх инстанций подтвердили законность и обоснованность вынесенного антимонопольным управлением решения, а распространяемая информация признана рекламой. ПАО «ВымпелКом» привлечено к административной ответственности. Мобильному оператору предстоит оплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.