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УФАС оштрафовало сотового оператора за рассылку sms без согласия клиентов

Новости
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УФАС по Алтайскому краю рассмотрел жалобу жителя Новоалтайска по факту распространения ПАО «ВымпелКом» смс-рекламы без согласия абонента. Мобильному оператору назначен штраф.

Поясним, компания уличена в незаконной рассылке СМС-сообщения с рекламой приложения  VEON.  Клиент при заключении договорных отношений с организацией отказался от получения всех рекламных рассылок.

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Представители «ВымпелКом», ссылаясь на то, что рассылаемое сообщение не рекламное, а  информационного характера, попыталось оспорить решение и предписание Алтайского краевого УФАС.

Арбитражные суды трёх инстанций подтвердили законность и обоснованность вынесенного антимонопольным управлением решения, а распространяемая  информация признана рекламой. ПАО «ВымпелКом» привлечено к административной ответственности. Мобильному оператору предстоит оплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

Автор: Политсиб.ру