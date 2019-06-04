Сразу 25 выпускников из Алтайского края набрали высший балл за ЕГЭ по русскому языку

Новости 21.06.2019 10:20 235

Сразу 25 выпускников из Алтайского края получили максимальное количество баллов за ЕГЭ по русскому языку. Об этом сообщает официальный сайт краевого правительства.

Наивысший балл по русскому языку набрали ребята из Локтевского, Мамонтовского, Павловского, Родинского, Троицкого, Угловского районов, Заринска, Новоалтайска, Рубцовска и Ярового, по два выпускника – из Волчихинского и Шипуновского районов, трое из Бийска и восемь барнаульцев.

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Кроме того, 694 человека сдали экзамен на 90 и более баллов, а Ирина Махрина из Волчихинской школы № 2 получила по 100 баллов сразу по русскому языку и литературе.

По данным министерства образования и науки Алтайского края, ЕГЭ по русскому языку в регионе сдавали более 12 тыс. человек. Для поступления в ВУЗ необходимо набрать минимум 336 баллов.

Другие предметы

Кроме того, известны результаты ЕГЭ по физике, которую сдавали более 2,5 тыс. человек. Анастасия Комарова из рубцовской гимназии №8 единственная набрала 100 баллов. Еще 41 человек набрали 90 и более баллов.

Единый госэкзамен по химии, проходивший 31 мая, показал, что в Алтайском крае на 100 баллов знают этот предмет 10 выпускников. Всего химию сдавали около 1,5 тыс. человек. Нынешние результаты в 10 раз лучше итогов прошлого года. Тогда высший балл получил только один выпускник.

Литературу сдавали 800 человек, из которых только двое получили 100 баллов. Географию сдавали 400 человек. В итоге впервые за последние три года был набран наивысший балл. По математике получили высший балл два выпускника. В прошлом году стобальников по этому предмету было также двое. Сдавали экзамен более 6 тыс. человек.

В понедельник, 24 июня будут объявлены результаты по иностранным языкам.