Сергей Белоусов о «Прямой линии»: «Беспрецедентный формат общения с населением страны»

Новости 21.06.2019 9:50 3814

Зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совфеде от законодательного органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов оценил прошедшую «Прямую линию» с президентом.

«Дело даже не в том, что сегодня нигде в мире, пожалуй, нет подобного примера прямого диалога лидера страны с гражданами. Но дело, прежде всего в том, что называется «по данным с мест», региональные власти готовятся к прямой линии, не меньше, чем её непосредственные устроители. Идет своеобразная «ревизия» наиболее проблемных социальных «узких мест», - подчеркивает сенатор.

Парламентарий уверен, что уже сам факт проведения такой прямой линии, способствует решению очень многих, причем вполне конкретных проблем, касающихся конкретных граждан, их семей. Причем еще большим итогом такой прямой линии становятся те «зеленые папки», которые на ближайшее время становятся наиболее актуальной повесткой работы региональных властей.

С точки зрения сенатора, все ответы президента, их тон и стратегическая направленность вполне согласуются с его посланием к Федеральному Собранию от 20 февраля 2019 года, но наполняются вполне конкретными примерами и поручениями.