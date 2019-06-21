Алтайский СПИД-центр провел лекцию в барнаульском ТЦ

Новости 21.06.2019 11:45 142

19 июня специалисты Алтайского краевого центра СПИД провели видеолекторий «ВИЧ-инфекция – защити себя» для сотрудников ТРЦ «Арена».

Кроме информации, касающейся общих сведений о ВИЧ и путях передачи, участники видеолектория обсудили с ведущими факторы риска заражения, меры защиты, безопасное поведение и личную ответственность за свое здоровье. Было проведено интерактивное упражнение «Шкала риска» с подробным обсуждением путей передачи ВИЧ-инфекции, особенностях поведения, способствующих передаче ВИЧ. В дополнение к полученной информации участники видеолектория посмотрели видеоролик «Цепочка незнающих» и получили тематические брошюры «Опасные и безопасные ситуации».

Так же, сотрудникам ТРЦ «Арена» было предложено пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Обследование участников проводилось на добровольной основе, с до и после тестовым консультированием, в рамках которого каждый мог для себя оценить возможные риски инфицирования ВИЧ, определить тактику дальнейшего безопасного поведения.

За более подробной информацией обращаться в отдел профилактики по тел. 8 (385 52) 33-46-99.