Алтайские УК ответят за «двойную плату» на вывоз мусора

Новости 21.06.2019 8:40 271

Сотрудники прокуратуры проверили управляющие компании, начисляющие «двойную плату» за вывоз мусора в нескольких городах Алтайского края. Основой для разбирательств стала информация в местных СМИ.

Краевая прокуратура выявила, что десять УК в Бийске, Заринске, Белокурихе и Рубцовске берут двойную плату за вывоз мусора. В течение 2018 года и в январе 2019-го в платежных документах плата за вывоз мусора была прописана в двух местах.

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«Плата за вывоз твердых бытовых отходов в платежных документах указывалась отдельной строкой в качестве платы за коммунальную услугу по вывозу мусора, при этом стоимость услуг за содержание общего имущества собственников помещений многоквартирных домов не уменьшалась», – говорится в сообщении ведомства.

Прокуроры внесли 11 представлений руководителям управляющих компаний. В Рубцовске в суд направлено четыре иска о перерасчете платы по сбору и вывозу ТКО. Иски находятся на рассмотрении. По результатам рассмотрения представлений потребителям пересчитали платы за содержание жилья на сумму более 1 млн рублей.