Почти 400 млн получит Алтайский край на переселение из аварийного жилья

Новости 21.06.2019 8:15 181

Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку Алтайского края. Речь идет о предоставлении финансовой поддержки на реализацию этапа 2019 - 2020 годов программы переселения граждан из аварийного жилья.

Как сообщает региональный Минстрой, регион получит из Фонда 394,06 млн рублей. Отметим, на эти средства планируется расселить 791 человека из 314 аварийных домов в Барнауле, Бийске и Рубцовске.

В период с 2009 по 2017 годы краю на переселение из аварийного жилья из средств Фонда было выделено 6,9 млрд рублей. Регион в порядке софинансирования добавил три млрд рублей. В итоге было переселено около 18 тысяч человек из 6640 аварийных жилых помещений.