В Барнауле снесут тайно построенный офисник

Новости 21.06.2019 7:40 1188

Прокуратура Барнаула через суд добилась решения о запрете эксплуатации офисного здания по адресу: ул. Пушкина, 56.

История тянется еще с 2015 года. Городские власти настаивали, что у застройщика не было никакой разрешительной документации на строительство объектов на этой земле.

Как передает «Алтайский портал недвижимости», постройка в шесть уровней была возведена самовольно, а также имела ряд нарушений градостроительных норм и пожарной безопасности. Суд города счел эти аргументы достаточными для вынесения постановления о запрете эксплуатации самовольной постройки.

В апреле этого года в дело вмешалась прокуратура. Ведомством было предъявлено исковое заявление о запрете использования помещений, которое рассмотрено и удовлетворено Центральным районным судом Барнаула.

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Напомним, застройщик начал возводить объект еще в далеком 2007 году, а параллельно пытался оформить разрешительные документы. Все выявленные нарушения он намеревался устранить, но этого так и не случилось.

В настоящее время в офисном центре располагается 11 организаций. Теперь арендаторам придется освободить помещение. После чего предприниматель должен приступить к сносу. Интересно, что несколько лет назад местные архитекторы, составляя рейтинг самых уродливых построек Барнаула путем голосования, присудили зданию на Пушкина, 56 «почетное» первое место.