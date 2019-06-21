Президент отреагировал на жалобы жителей Красноярского края

Новости 20.06.2019 18:34 200

Первый вопрос из Сибири был задан президенту на «прямой линии» жительницей Красноярского края, которая пожаловалась Владимиру Путину на отсутствие мест в школах и детсадах, а также недостаток зеленых зон и скверов.

Глава страны, отвечая на вопрос отметил, что по России принято привлекать напрямую деньги вкладчиков и в договорах совместного строительства закладывать вопрос инфраструктуры. Однако пример женщины и ее жалобы говорит о том, что такая практика работает не везде, заявил президент.

«Скорее всего это недоработка муниципальных властей, которые допустили такое развитие событий», - предположил Путин.

Президент дал слово губернатору Красноярского края Александру Уссу. Глава региона признался президенту, что новость с отсутствием планов по строительству парка для него также является новостью, так как он лично приезжал на открытие вышеуказанной школы.

«Там будет сделана и парковая зона, а в микрорайоне будут реализованы современные градостроительные решения. Тем более, что микрорайон находится на окраине и реализовать все будет не сложно», - сказал Усс.

Владимир Путин предложил Александру Уссу еще раз съездить и пообщаться с местными жителями на предмет претензий и в кратчайшие сроки доложить президенту о результатах поездки.