"Буду приглядывать": Владимир Путин ответил на вопрос о реализации "мусорной реформы"

Новости 20.06.2019 18:00 208

Президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что проблема мусора в стране должна решаться в кратчайшие сроки, а результаты необходимы как можно скорее.

«Ранее в России не занимались переработкой отходов. Полигоны скапливались десятилетиями еще с советских времен, а говорить об этом начали буквально пару лет назад. Кстати, как раз во время одной из «прямых линий», когда поступила жалоба от жителей Балашихи», - сказал президент.

В прямом эфире президенту показали фотографии из ряда регионов, на которых изображены скопления мусора.

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Житель Омска пожаловался президенту, что количество мусора во дворах домов стало больше из-за перебоев с его вывозом, а счета в квитанциях начали расти. В качестве примера он показал, что квитанция за вывоз ТКО выросла почти на 100 рублей, хотя ранее он платил за вывоз отходов 27 рублей.

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Президент дал понять, что он будет разбираться с каждым обращением граждан, а по ситуации с жителем Омска Владимир Путин предложил ФАС обратить внимание на изложенные претензии.

«Когда было только обсуждение «мусорной реформы» мне было без разницы кто будет мусор убирать, управляющие компании или кто-то еще, но губернаторы захотели, чтобы этим занимались региональные операторы», - рассказал Путин.

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Также главе государства задали вопрос о наличии программы по переработки мусора. Президент сказал, что существует конкретная задача создать в стране более 200 мусороперерабатывающих предприятий. На их создание будет направлено 300 млрд рублей.

«Часть средств будут выделены бизнесом, еще часть из федерального бюджета», - отметил Путин.

Президент добавил, что ежегодно в стране появляется до 70 млн тонн отходов и уже сегодня в России образовались мусорные острова размером со среднюю европейскую страну.

«Тема мусора не самая симпатичная, но я буду приглядывать за ней», - подытожил Владимир Путин.