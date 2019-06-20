Владимир Путин заявил, что зарплаты в МЧС повысят уже в этом году

Новости 20.06.2019 16:35 368

МЧС получит финансирование в размере 4,5 млрд рублей, что в итоге позволит поднять заработную плату сотрудникам до 20 тыс. рублей. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии 20 июня.

Об этом глава страны рассказал, отвечая на вопрос пожарного из Калининградской области Станислава Таукачикаса, который спросил президента о том, когда повысят зарплату. По словам мужчины, сейчас его зарплата составляет 16 тыс. рублей в месяц, при том, что он является командиром подразделения.

«У моих подчиненных зарплата еще меньше, 12-13 тыс. рублей, из-за чего многие вынуждены работать на двух и трех работах», - сказал он.

Таукачикас также упомянул про зарплаты учителей, которые составляют 10-15 тыс. рублей.

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Владимир Путин сказал, что факт зарплаты размером в 10 тыс. нужно проверить отдельным ведомствам. Глава страны предположил, что в некоторых случаях речь может идти о работе на полставки.

«Прожиточный минимум — 11280, меньше этой суммы платить не могут. Необходимо разобраться в каждом отдельном случае», - сказал Путин.

Также глава России отметил, что имея погоны, сотрудник МЧС мог бы получать 43 тыс. рублей.

Что касается МЧС, президент рассказал, что у гражданского персонала ведомства низкие зарплаты. Но МЧС выделят несколько траншей каждый более четырех миллиардов рублей, это позволит повысить зарплаты до 32 тысяч.