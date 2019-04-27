Минфин предложил штрафовать губернаторов за срыв реализации нацпроектов

Новости 20.06.2019 17:10 159

Министерство финансов России подготовило законопроект, который предполагает введение штрафов для глав регионов за систематический срыв реализации национальных проектов. Проект соответствующих поправок был опубликован на портале нормативных правовых актов.

Также внесено предложение повысить штрафы за нарушение бюджетной дисциплины для властей субъектов. Срок давности по подобным нарушениям увеличить с двух лет до пяти, сообщает "Парламентская газета".

На данном этапе, проект закона подготовлен во исполнение поручения Владимира Путина, распорядившегося установить ответственность региональных чиновников «за нарушения условий соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов и иных соглашений вместо сокращения и возврата в федеральный бюджет межбюджетных трансфертов».

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Таким образом, планируется дополнить КоАП статьями «Недостижение целей, показателей и результатов федерального проекта» и «Нарушение требований, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации».

Планируется, что в случае единичного срыва исполнения нацпроектов, руководители региональных проектов будут оштрафованы на сумму от 20 до 50 тыс. рублей, либо дисквалифицированы на срок от одного до двух лет.

В случае, если за год таких срывов будет от пяти и выше, штраф будет платить лично губернатор региона-нарушителя. Сумма будет колебаться от 50 до 100 тыс. рублей.

Идентичные санкции будут применяться для мэров и губернаторов в случае превышения потолка дефицита регионального бюджета, объёма региональных и муниципальных заимствований, госдолга региона, долга муниципальных образований.