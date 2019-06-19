Плату за отопление предложили поставить в зависимость от этажа

Еще три года назад в России планировали принять новые нормативы платы за отопление. Согласно им, жителям нижних этажей пришлось бы выкладывать за услугу больше. Однако против этой идеи выступили Минстрой и комитет Госдумы по энергетике.
Депутат Борис Гладких сообщил, что Минстрой настоял на переносе сроков на 2020 год, но парламентарии постараются не допустить изменения норматива.
«Мы подготовили обращение к председателю правительства о том, чтобы отменить эти нормативы, передать этот вопрос в компетенцию субъектов или хотя бы перенести срок их введения», — цитирует Гладких "Парламентская газета".
Парламентарий считает, что исправить ситуацию могла бы передача полномочий по вводу нового норматива регионам. Тогда субъекты смогут сами решать, насколько целесообразно в их условиях вводить такой порядок расчёта оплаты отопления.
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«Политсибру» попросил прокомментировать ситуацию депутата АКЗС Людмилу Суслову, которая очень удивилась вопросу.
«Абсурд какой-то… бывает же и другая схема разводки – «верхняя разводка» называется, тогда, наоборот, верхним этажам больше тепла достается. Вообще, на сегодняшний день методики начисления коммунальных услуг настолько непонятны для населения, что усугублять это дополнительной путаницей считаю излишним», - пояснила Суслова.
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Председатель ТСЖ «Красноармейский, 53» общественник Константин Емешин тоже счел ситуацию крайне странной.
«Думаю, тут какая-то путаница. Скорее всего, речь идет о многоэтажных домах, в которых существуют насосы, подкачивающие горячую воду наверх. Там – да, отопление получается чуть дороже. Но даже это – не повод для того, чтобы нижние этажи платили больше. На сегодняшний день в регионе действует единый тариф и поставщик услуг вряд ли заинтересован в его дифференциации», - сказал Емешин.