Плату за отопление предложили поставить в зависимость от этажа

Новости 20.06.2019 18:50 210

Еще три года назад в России планировали принять новые нормативы платы за отопление. Согласно им, жителям нижних этажей пришлось бы выкладывать за услугу больше. Однако против этой идеи выступили Минстрой и комитет Госдумы по энергетике.

Депутат Борис Гладких сообщил, что Минстрой настоял на переносе сроков на 2020 год, но парламентарии постараются не допустить изменения норматива.

«Мы подготовили обращение к председателю правительства о том, чтобы отменить эти нормативы, передать этот вопрос в компетенцию субъектов или хотя бы перенести срок их введения», — цитирует Гладких "Парламентская газета".

Парламентарий считает, что исправить ситуацию могла бы передача полномочий по вводу нового норматива регионам. Тогда субъекты смогут сами решать, насколько целесообразно в их условиях вводить такой порядок расчёта оплаты отопления.

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