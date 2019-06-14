«Мы за пятидневку!»: жители Белокурихи записали видеообращение к «Прямой линии»

Новости 20.06.2019 16:05 294

Родители школьников из Белокурихи записали видеообращение на «прямую линию» с президентом РВ Владимиром Путиным и попросили сохранить в школах города пятидневную учебную неделю.

Уважаемый, Владимир Владимирович! Мы родители школьников города Белокуриха. Обращаемся к вам с просьбой помочь нам в решении вопроса и сохранении пятидневной учебной недели в наших школах, для того чтобы иметь возможность проводить время вместе со своей семьей, заниматься спортом, развивать творческие и индивидуальные способности детей. Для нас это очень важно!, - отметила жительница Белокурихи Елена Коснырева.

Выразили свое мнение по поводу продолжительности учебной недели и другие родители:

У нас в семье двое детей, я хочу, чтобы мы больше общались. Старший сын – спортсмен, именно в основном на субботу выпадают его выступления. В выходные также стараемся выехать на природу или поехать в гости к родственникам, - рассказала Елена Кузнецова.

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Анна Богатова также уверена в том, что нужно ввести в школах города пятидневную учебную неделю:

Я за пятидневку. Мой сын, который ходит сейчас в третий класс, занимается хоккеем. Шесть раз в неделю у него проходят тренировки. Единственный выходной день как раз суббота, которую мы посвящаем репетиторству. Нам очень нужна суббота для занятий по английскому языку.

Также к президенту РФ обратилась еще одна жительница Белокурихи Татьяна Черноусова: «Мы за пятидневку, два выходных нам очень необходимы. Мой ребенок посещает школу бальных танцев, в субботу и воскресенье мы выезжаем на турниры, все время одерживаем победы. Если он будет учиться в субботу, когда ему делать домашние задания? Я считаю, что выходные дни для нас очень важны».