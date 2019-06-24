Интернет новых возможностей "SenSat" стал доступен для жителей Алтайского края

Новости 24.06.2019 10:55 107

Ведущий оператор спутниковой связи в России РТКОММ официально представил в Барнауле торговую марку "SenSat", разработанную для подключения услуги скоростного спутникового интернета для дома и офиса.

В ходе пресс-конференции журналисты и блогеры узнали о планах оператора по развитию услуги, актуальных тарифах и условиях подключения пользователей. Кроме того, представители РТКОММа раскрыли подробности о выборе названия для торговой марки, ее целевой аудитории и методах продвижения на рынке.

Что за компания?

Компания РТКОММ уже более 19 лет работает на рынке телекоммуникаций в России. Является дочерним предприятием ПАО «Ростелеком», где РТКОММ выполняет роль центра компетенции по развитию спутниковой связи. На сегодняшний день на сети оператора более 20 тыс. спутниковых каналов.

Как оператор связи, компания работает со всеми сегментами рынка.

Для кого подойдет услуга?

Генеральный директор АО «РТКомм-Сибирь» Александр Заводчиков сообщил о том, что целевая аудитория ТМ "SenSat" – собственники жилья в загородной и пригородной зонах – там, где нет развитой оптической инфраструктуры. Технология позволит иметь доступ в скоростной интернет за пределами города там, где всегда были проблемы со связью. Кроме того, есть возможность сделать одно подключение на несколько домов сразу.

Откуда появилось название "SenSat"?

Александр Заводчиков сообщил о том, что название ТМ "SenSat" является неологизмом, образованным от английских слов sensation (сенсация) и satellite (спутник).

«Слитно эти слова расположены для того, чтобы вызывать ассоциацию с сенсацией и технологическим прорывом, которым является способ предоставления услуги доступа в интернет с помощью спутникового Ка-диапазона, фактически перевернувшим представление о скорости и доступности спутникового интернета. Слово «спутник» в ТМ "SenSat" тоже обыгрывается и имеет двойной смысл – одновременно «спутник жизни» и космический аппарат».

Преимущества SenSat

Генеральный директор АО «РТКомм-Сибирь» рассказал, что среди всего перечня преимуществ можно выделить три ключевых.

«Во-первых, мы не ограничиваем скорость для наших абонентов. Для них сделана максимально возможная скорость для спутника, а именно до 40 Мб в секунду. Нам нет разницы физическое лицо или корпоративный клиент. Для всех созданы равные возможности доступа. Ни для кого не секрет, что многие наши конкуренты часто этим грешат, делая скорость для тех же юридических лиц больше, чем для простых пользователей», - сказал он.

Также Александр Заводчиков обратил внимание на разнообразие тарифных планов, которые они разработали для всех категорий граждан.

«Мы понимаем, что у всех людей разные возможности, поэтому к каждому абоненту стараемся найти свой подход», - подчеркнул Заводчиков.

Кроме того, он обратил внимание, что как оператор, участвующий в реализации национальных проектов, компания "SenSat" подходит обеспечению максимально качественного доступа в интернет.

Генеральный директор РТКОММ Сергей Ратиев добавил, что разные способы подключения к услуге были сделаны для удобства абонентов.

«Всегда будет возможность не только купить оборудование и убедиться в качестве его работы, либо попробовать и вернуть его. Такой вариант представляется очень удобным для людей, которым интернет нужен на несколько месяцев во время дачного сезона. Они используют его два-три месяца, а потом возвращают нам, а через год снова подключаются», - сказал Ратиев.

Александр Заводчиков также отметил, что услуга предоставления доступа в интернет с помощью спутникового Ка-диапазона еще очень мало знакома потребителям.

«Наша стратегия по выводу на рынок новой торговой марки "SenSat" в первую очередь направлена на то, чтобы охватить максимально широкие слои потенциальных клиентов и проинформировать их о новых возможностях для подключения скоростного спутникового интернета в их частном доме».

На территории Алтайского края услуги подключения осуществляет официальный дилер "SenSat" – ООО «Корпоративные системы».

Директор компании Виктор Беляков рассказал журналистам об актуальных тарифах.

«Стоимость приобретения оборудования в собственность – от 34490 руб. Стоимость услуги – от 670 рублей в месяц при скорости до 45 Мбит/с», - объяснил он.

Первые пользователи в Алтайском крае

Виктор Беляков рассказал, что пользователи в Алтайском крае уже начали появляться.

«В первую очередь, они пользуются возможностями электронной почты и социальных сетей в своем загородном доме. Вторая группа пользователей, среди которых может быть востребована услуга – предприниматели, которые ведут свой бизнес на удаленных или труднодоступных территориях, где нет развитой оптической инфраструктуры. Спрос на услугу и динамика подключений – стабильные, несмотря на то, что знают о ней еще далеко не везде. Это позволяет нам рассматривать направление предоставления услуг скоростного спутникового интернета "SenSat" как точку роста для нашего бизнеса», - пояснил Беляков.

Как доставить оборудование?

Доставка комплектов подключения скоростного спутникового интернета "SenSat" осуществляется за счет конечного пользователя по тарифам выбранной службы доставки – либо самостоятельно, либо силами официального дилера в зависимости от решения клиента.

Узнать другие подробности и оставить заявку на подключение скоростного спутникового интернета от SenSat можно на официальном сайте поставщика.

Группа компаний РТКОММ является одним из ведущих операторов фиксированной и подвижной спутниковой связи в России. Имея одну из самых разветвленных спутниковых сетей в России, группа компаний РТКОММ предоставляет услуги связи клиентам в любых труднодоступных местах и на удаленных территориях, где недостаточно развиты или полностью отсутствуют сотовые и проводные телекоммуникации. Спутниковый доступ, предоставляемый РТКОММ, является важным элементом построения корпоративных сетей, особенно для организаций с широко развитой филиальной структурой. В группу РТКОММ входят компании, которые предоставляют услуги, предназначенные для стратегической устойчивости бизнеса клиентов. Активно способствуя развитию массового сегмента рынка спутниковой связи в России, предоставляет услугу доступа к скоростному спутниковому интернету в Ка-диапазоне.

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