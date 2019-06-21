Выпускники АлтГТУ приглашаются на работу в крупнейшие компании

Новости 20.06.2019 15:35 123

В Алтайском государственном техническом университете проходят защиты выпускных квалификационных работ студентов. Свои дипломные проекты и разработки представляли выпускники факультета энергомашиностроения и автомобильного транспорта. В состав государственных экзаменационных комиссий вошли в том числе, представители вузов-партнеров АлтГТУ и руководители промышленных предприятий страны.

Профессор МГТУ им. Н.Э. Баумана отмечает востребованность в специалистах – конструкторах машин различного предназначения Евгений Баженов. «Второй день работы в комиссии мы заслушиваем проекты выпускников кафедры наземных транспортно-технологических систем. Все представленные проекты имеют производственный и практический потенциал», – отметил Баженов.

Выпускник АлтГТУ Константин Бельц презентовал дипломную работу «Вездеход колесной формулы 4х4 с разработкой коробки передач, с переключением без разрыва потока мощности». В прошлом году выпускник проходил производственную практику в конструкторском бюро предприятия «Ростсельмаш» в Ростове-на -Дону. «Во время практики занимался разработкой и проектированием элементов приводов – ременной (клиноременной), реакторной, цепной и других видов передач. Работал и с технической документацией в реальном производстве. Был приглашен на должность инженера-конструктора в этот же отдел», – рассказывает Бельц.