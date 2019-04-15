Три сибирских региона создадут единый маршрут для туристов до конца года

Новости 20.06.2019 15:15 107

Межрегиональный туристический маршрут может появиться в рамках проекта «Енисейская Сибирь». Хакасия, Тыва и Красноярский край до конца 2019 года планируют разработать и презентовать совместный турмаршрут.

Еще в марте 2019 года на Красноярском экономическом форуме было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве в сфере туризма. Как сообщает пресс-служба правительства Хакасии, на сегодняшний день уже подготовлен и находится на согласовании проект плана организации межрегионального туристского маршрута «Енисейская Сибирь».

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Согласно данному плану до конца 2019 будет собрана и проанализирована информация о субъектах туриндустрии трех регионов, разработан маршрут и определены ключевые операторы. С начала 2020 года будет организована работа по включению маршрута «Енисейская Сибирь» в перечень национальных брендовых маршрутов России.

Кроме того, в 2020-2021 годах также запланированы мероприятия по продвижению маршрута и туристских возможностей трех регионов на внутреннем и международном рынках.

Добавим, маршрут «Енисейская Сибирь» позволит реализовать большой культурно-исторический потенциал трех регионов, а также сформировать единый туристический кластер, пишет "Континент Сибирь".