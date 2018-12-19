4,5 млн рублей потребовала вдова Михаила Седова с обвиняемых в убийстве мужа

Новости 20.06.2019 14:10 429

Уголовное дело по резонансному убийству Михаила Седова рассматривается с участием присяжных заседателей, пишет «КП-Барнаул».

Вдова убитого Виктория Переясловская на первом заседании заявила иск на 4,5 млн рублей в качестве компенсации морального и материального ущерба. Женщина отказалась пояснять журналистам, почему она определила именно такую сумму. Сейчас женщина одна воспитывает двоих детей. Сыну девять лет, дочке всего лишь пять. Ребятишки очень любили отца. Уже больше восьми месяцев прошло с того рокового дня, но матери до сих пор приходится возить детей к частному психологу.

«Когда муж пропал, у меня не было никаких версий. Я просто не верила в то, что происходит. До последнего надеялась, что Михаил жив. Думала, сейчас кто-нибудь позвонит, и попросит выкуп», – сказала Виктория.

Адвокаты обвиняемых в убийстве Михаила Седова отказались комментировать ход дела для СМИ Новости 19.12.2018 19:25 На скамье подсудимых могут оказаться Евгений Кочергин и Михаил Поспелов 1612

Адвокат Виктории Переясловской Дмитрий Липатников рассказал, что никто со стороны предполагаемых убийц Михаила Седова не пытался связаться с его семьей, чтобы принести извинения, или возместить причиненный ущерб.

В убийстве Михаила Седова обвиняют двоих барнаульцев – это Михаил Поспелов и Евгений Кочергин. Их дело будут рассматривать с участием присяжных заседателей – так захотели сами обвиняемые. Как бы там ни было, максимально они могут получить пожизненное заключение.

Следующее судебное заседание по делу об убийстве Михаила Седова назначено на 8 июля. Вероятно, именно в этот день начнутся прения сторон.