Шестиметровый памятник Николаю Чудотворцу планируют установить в Новосибирске

Новости 20.06.2019 13:45 107

Мэрия Новосибирска инициировала общественное обсуждение проекта установки памятника Николаю Чудотворцу рядом с Вознесенским кафедральным собором, пишет портал НГС.

Согласно проекту, монумент предполагается установить на площадке между собором и Новосибирским цирком перед входом в Нарымский сквер. Высота памятника составит более 6 м, в том числе скульптуры - более 3,5 м, постамента - 2 м.

Участники обсуждения, в котором могут принять участие общественные организации, эксперты, юрлица и предприниматели, выскажут замечания и предложения по проекту в срок с 25 июня по 15 июля. Информация о результатах будет размещена не позднее 23 июля.