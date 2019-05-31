Отдать квартиру за долги. Эксперт комментирует законопроект Минюста об алиментах

Новости 20.06.2019 13:25 239

Министерство юстиции Российской Федерации предложило обязать «алиментщиков» обеспечивать детей жильем. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

Суть нового предложения заключается в том, чтобы разведенные родители обеспечивали нуждающихся детей жильем в счет алиментов. «Политсибру» обратился к семейному юристу Марине Доценко с просьбой прокомментировать данную инициативу Минюста.

«Это очень хорошие изменения, направленные на защиту детей, раньше такого приходилось долго и упорно добиваться, теперь это станет законодательной нормой. Вопрос лишь, насколько эффективно это будет применяться в судебной практике, будет ли данная мера работать», - сказала Мария Доценко.

По ее словам, мало кто из плательщиков алиментов заинтересован в том, чтобы выделить ребенку часть имущества – автомобиль, дом, долю в квартире и.т.п. Такие случаи в практике бывали, но подобные решения принимались в ходе заключения мирового соглашения. Теперь же это станет законодательной нормой.

Для применения нового закона потребуется соблюдение трех условий:

Трудоспособность плательщика алиментов; Отсутствие у ребенка и у родителя, с которым он живет, пригодной для постоянного проживания недвижимости; Нахождение родителя, с которым проживает ребенок, в «трудной жизненной ситуации» (в которой он не может платить за жилье).