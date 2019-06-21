Перевести средства на карту Сбербанка по номеру телефона теперь можно в салонах МТС

Новости 20.06.2019 11:50 145

МТС и Сбербанк объявили о запуске сервиса мгновенных переводов на карты клиентов Сбербанка в салонах розничной сети МТС по всей России. Партнерство заключено в рамках развития экосистемы мгновенных переводов Сбербанка по номеру мобильного телефона.

Теперь, зная номер мобильного телефона, привязанного к карте получателя, клиенты салонов МТС смогут переводить средства клиентам Сбербанка через кассу салона или терминалы самообслуживания. Для совершения транзакции через кассу необходимо предъявить паспорт. Перевод денежных средств через терминал доступен после того, как клиент хотя бы раз обратился на кассу и прошел идентификацию.

«Сбербанк продолжает развивать экосистему мгновенных денежных переводов. Популярность сервиса постоянно растет, и мы стремимся сделать его еще удобнее для наших клиентов, привлекая в него новых партнеров и расширяя функции. Мы приветствуем появление в ней нового партнера, Группы МТС, клиенты которой теперь могут быстро и удобно переводить наличные на карты Сбербанка», — отметил вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Платежи и переводы» Игорь Мамонтов.

Минимальная сумма перевода – 50 рублей, максимальная сумма, которую можно будет перевести через кассу составит 100 тысяч рублей, посредством терминала ‒ 15 тысяч рублей. Комиссия при переводах через кассу составляет 1,5% (но не менее 50 рублей и не более 1000 рублей), через терминал – 2,99%.

Проект реализован на технологической платформе МТС Банка. Салоны МТС по всей России оказывают не только услуги сотовой розницы, но и финансовые: POS-кредитование, денежные переводы, оплату услуг и кредитов, оформление банковских карт МТС Банка. Некоторые офисы продаж МТС совмещены с отделениями МТС Банка, где доступны соответствующие продукты и услуги.