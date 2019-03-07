«Иткульский спиртзавод» признан банкротом

Арбитражный суд Алтайского края удовлетворил заявление «Иткульского спиртзавода» о начале процедуры банкротства-наблюдения. Решение принято судьей Еленой Конопелько.
Напомним, спиртзавод сам попросил признать его банкротом после того, как его долг перед «Промсвязьбанком» достиг 140 млн рублей. В настоящий момент деятельность предприятия остановлена, большая часть рабочих сокращена, оборудование частично демонтировано.
По поводу возможного выкупа обанкротившегося завода строились различные предположения – от его приобретения местными бизнесменами до передачи на баланс края. Однако в настоящий момент наиболее вероятным видится сценарий выкупа компании международной группой Marussia Beverages, для которой «Иткульский спиртзавод» производил водку премиум-класса на экспорт.
Как вариант, может быть создана рабочая группа по урегулированию задолженности предприятия