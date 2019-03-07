«Иткульский спиртзавод» признан банкротом

Новости 20.06.2019 11:10 220

Арбитражный суд Алтайского края удовлетворил заявление «Иткульского спиртзавода» о начале процедуры банкротства-наблюдения. Решение принято судьей Еленой Конопелько.

Напомним, спиртзавод сам попросил признать его банкротом после того, как его долг перед «Промсвязьбанком» достиг 140 млн рублей. В настоящий момент деятельность предприятия остановлена, большая часть рабочих сокращена, оборудование частично демонтировано.

По поводу возможного выкупа обанкротившегося завода строились различные предположения – от его приобретения местными бизнесменами до передачи на баланс края. Однако в настоящий момент наиболее вероятным видится сценарий выкупа компании международной группой Marussia Beverages, для которой «Иткульский спиртзавод» производил водку премиум-класса на экспорт.

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Банкротство-наблюдение вводится с даты принятия арбитражным судом заявления кредиторов к производству или по результату рассмотрения арбитражным судом обоснованности требований заявителя. Задачи наблюдения - обеспечение сохранности имущества, составление реестра требования кредиторов и проведения первого их собрания. Приостанавливается исполнение исполнительных документов по имущественным взысканиям; запрещается выдел доли одного из дольщиков юридического лица; назначается временный управляющий; запрещается принятие органами юридического лица решения о банкротстве юридического лица и т.д.