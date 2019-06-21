Алтайские специалисты рассказали, чем опасны консерванты в продуктах

Новости 21.06.2019 9:15 143

В современной пищевой промышленности без консервантов, которые позволяют увеличить срок годности продукции, не обходится не одно предприятие. Однако если несколько десятилетий назад для этих целей использовались вполне безобидные и экологически безопасные вещества наподобие соли и лимонной кислоты, то сегодня широкое применение нашли химические соединения. Среди них – сорбат калия, известный потребителям как Е202, который изначально получали из сока рябины. Однако эта технология давно уже устарела, и сегодня сорбат калия успешно синтезируется химическим путем.

Лабораторные и медицинские исследования Е202 показали, что это вещество не влияет на гормональный фон человека, не является канцерогеном и не способствует развитию онкологии. Также не выявлено связи между сорбатом калия и генной мутацией.

Среди достоинств такой добавки следует отметить ее гипоаллергенность и достаточно приятный вкус. Плюс ко всему, сорбат калия зарекомендовал себя в качестве прекрасного антибактериального и антисептического средства.

В пищевой промышленности сорбат калия применяется относительно недавно, не более полувека. Однако за это время удалось зафиксировать лишь несколько случаев аллергии на это вещество, что связано с индивидуально непереносимостью Е202. Это – очень хороший показатель, но на него не следует обращать внимание в том случае, если технологический процесс производства тех или иных продуктов питания нарушается.

При превышении допустимой нормы сорбат калия может спровоцировать преждевременные роды и желудочное кровотечение, стать причиной нарушений работы почек и печени.

В ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» проводятся исследования на содержание сорбиновой кислоты и сорбата калия на современном оборудовании методом ВЭЖХ.