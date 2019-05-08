20-летний «террорист» из Бийска арестован за массовое «минирование» зданий

Новости 20.06.2019 10:20 131

Центральный суд Барнаула рассмотрел и удовлетворил ходатайство следователя о содержании под стражей лица, сообщившего о заведомо ложных готовящихся террористических актах.

Как рассказали в краевой прокуратуре, в период с февраля по март 2019 года на электронные адреса более двадцати организаций и учреждений города Бийска поступали сообщения о заложенных в их зданиях взрывных устройствах, все они оказались ложными.

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В настоящее время установлено, что к рассылке указанных сообщений причастен 20-летний житель Бийска. Безработный молодой человек использовал меры маскировки и отправлял письма с чужих адресов. По предварительной информации, ему грозит до 700 тысяч рублей штрафа либо до пяти лет лишения свободы.

Заместитель прокурора Центрального района Барнаула Наталья Воскубенко пояснила, что своими действиями он дезорганизовывал деятельность органов власти, длительное время сеял панику среди населения, отвлекал значительные силы и средства специальных служб на проверку ложных сообщений о готовящихся террористических актах.

«Оперативным путем установлено, что молодой человек готовился совершить массовую рассылку более трехсот аналогичных сообщений в преддверии Майских праздников и Дня Победы, деятельность его была пресечена сотрудниками правоохранительных органов», - говорится в сообщении ведомства.

На данный момент проверяется его причастность к рассылке заведомо ложных сообщений об актах терроризма в другие регионы России. Напомним, волна ложных сообщений о минировании прокатилась по сибирским городам, в том числе в Барнауле. Сообщения о заложенных взрывных устройствах поступали в ТЦ, больницы и офисные здания.