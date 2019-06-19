Против всех: в Омском университете коллектив отказался выбирать себе ректора

Новости 20.06.2019 9:55 273

Омский госуниверситет им. Достоевского провел конференцию по выборам ректора, выборы признаны несостоявшимися, сообщает пресс-служба вуза.

За пост ректора боролись двое кандидатов: заведующий кафедрой государственного и муниципального права, доктор юридических наук, профессор Александр Костюков и заведующий кафедрой управления бизнесом и экономической безопасности, доктор экономических наук, профессор Роман Смелик.

По итогам голосования ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов (50% + 1 голос), то есть 86 голосов, чтобы выборы считались состоявшимися. В числе голосовавших было 170 делегатов, выдвинутых коллективами структурных подразделений университета. Костюков и Смелик получили на двоих 51 голос. Еще 118 делегатов высказалось "против всех".

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Отмечается, что действующий ректор ОмГУ Алексей Якуб и завкафедрой экономики и управления человеческими ресурсами, доктор экономических наук, профессор Владимир Половинко не были утверждены в качестве кандидатов на пост ректора Аттестационной комиссией Минобрнауки России. Срок полномочий Якуба истекает 29 июля 2019 года.

За это время Министерство науки и высшего образования РФ должно назначить исполняющего обязанности ректора.