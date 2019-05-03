Руководитель приюта "Успех" прокомментировала обыски правоохранителей

Новости 20.06.2019 12:20 635

В рамках уголовного дела, заведенного на учредителей организации «Мир без наркотиков – это «Успех», были проведены обыски в приютах, которые им принадлежат. В результате были обнаружены 1,5 млн рублей рублей, деньги изъяты, пишет «ТОЛК».

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Редакция «Политсибру» связалась с учредителем приюта Ларисой Ягофаровой, чтобы разъяснить ситуацию. По ее словам, обыски проходили еще в 2018 году, тогда правоохранители нашли 1 млн 160 тысяч рублей. Затем Ягофарова начала путаться в показаниях, судя по ее лексике. Она рассказала, что обыски все-таки проходили 19 июня, но никаких уголовных дел на «Успех» якобы заведено не было.

«Правоохранительные органы приезжали, изымали журналы, списки людей. Однако это не касается «Успеха». Мы сами толком еще ничего не понимаем, они опрашивали других людей. Ни одного заявления на организацию написано не было. Что касается меня лично, в моей квартире делали обыск и изъяли мои личные деньги. Ситуация абсолютно непонятная», - прокомментировала Ягофарова.

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Она отметила, что речь идет о ее личных сбережениях – 380 тысяч рублей. Затем выяснилось, что остальные изъятые правоохранителями деньги принадлежат наследнику одного из бывших постояльцев приюта. Все соответствующие чеки и документы у Ягофаровой имеются, общая сумма составляет 1 млн 142 тысячи рублей. В полиции после обысков должны принять процессуальное решение.

Лариса Ягофарова добавила, что на сегодняшний день у приюта нет «ни копейки» на аренду. Сейчас у организации «Успех» всего 130 постояльцев. По ее словам, недвижимость и денежные средства своих подопечных организация не присваивает. В основном к ним попадают малоимущие, у которых нет накоплений.

Напомним, в мае приют "Успех" попал в поле зрения СМИ. Утверждалось, что пенсионеры не получали необходимого медицинского ухода и содержались в плохих условиях.