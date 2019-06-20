Как проходит агрофорум «День сибирского поля» на Алтае

Новости 20.06.2019 8:45 21

Сельскохозяйственная ярмарка «День сибирского поля» началась 19 июня на Алтае. Участие в ней приняло более 270 компаний. Кроме того, агрофорум посетили полпред президента по Сибирскому Федеральному округу Сергей Меняйло, первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов и множество делегаций как из других регионов страны, так и из-за рубежа.

«День сибирского поля» – это мероприятие, преследующее, в первую очередь, деловые цели. Здесь демонстрируют свою продукцию потенциальным покупателям производители сельскохозяйственной техники, животноводы предлагают ценные породы скота, представители различных регионов России и мира налаживают деловые контакты.

В этом году ярмарка была приурочена к 65-летию освоения целины. Еще 13-го июня начался заезд на площадку крупногабаритной сельхозтехники. Ее было представлено множество: сеялки, косилки, комбайны, разнообразные тракторы. Все это выглядело еще более эффектно на фоне уголка ретро-техники, где были представлены как советские модели гусеничных тракторов, так и плуги, использовавшиеся при помощи лошадей.

Сельхозтехника

Хорошие перспективы прочит алтайским производителям сельхозтехники губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он, в частности, упомянул, что предприятия Алтайского края производят 15 % всей выпускаемых в стране сельскохозяйственных машин. По словам руководителя региона, эффективным решением стало произошедшее в 2010 году объединение 30 компаний в Алтайский кластер аграрного и сельскохозяйственного машиностроения. Это позволило выстраивать взаимодействие бизнеса с краевыми властями и другими регионами более эффективно.

«На всех заводах отрасли проведена глубокая модернизация, внедрены энергосберегающие технологии, созданы современные условия труда. На алтайских предприятиях созданы силы, в том числе конструкторские, которые способны оперативно реагировать на запросы сельхозтоваропроизводителей. Заводы производят продукцию хорошего качества, и ее реализуют не только во многие регионы страны, но и за границу. Соотношение «цена - качество» позволяет нашим машиностроителям быть конкурентоспособными за рубежом», – отметил Виктор Томенко.

Технологии

Не одна лишь механическая техника оказалась в этот день в центре внимания – широко обсуждалась также тема «цифровизации» экономики вообще и сельскохозяйственной отрасли в частности. Некоторые предприниматели уже внедряют новые технологии в производственные процессы. Например, отслеживают состояние крупного рогатого скота при помощи специальных датчиков, которые фиксируют как жизненные параметры животного, так и его поведенческие реакции в стаде. Это позволяет лучше понимать происходящие процессы, оперативно реагировать на возникающие проблемы и более эффективно планировать дальнейшее развитие предприятия. Кроме того, цифровые технологии играют все большую роль в управлении комбайнами и прочими сельскохозяйственными агрегатами.

Больше всего необходима «цифра» в области учета и контроля. Полномочный представитель президента особо высказался по этому поводу.

«Мы работаем над созданием банка данных земель сельхозназначения. Это не просто информация о том, сколько этих земель, как их используют и что нужно делать с точки зрения привлечения передовых технологий в сельском хозяйстве. Любой сельхозпроизводитель сможет зайти в этот банк данных, посмотреть свои земельные участки и увидеть экспертные рекомендации по работе. Мы же понимаем, что есть сорта, которые могут давать хороший урожай на юге, а в Сибири могут не вырасти. Универсальной экономики в сельском хозяйстве нет. Новая система даст результат с точки зрения управления всеми землями сельхозназначения», - заявил Сергей Меняйло.

Напомним, что в Алтайском крае действует пилотный проект по цифровизации сельского хозяйства. В рамках проекта действует созданный на базе аграрного университета центр компетенций по цифровизации, задачей которого является внедрение наиболее передовых разработок в нескольких опытных хозяйствах края.

Господдержка

При всей перспективности и успешности аграрной сферы в Алтайском крае, без поддержки сельскому хозяйству пока не обойтись. И такая поддержка оказывается на самом высоком уровне. В частности, приобретение отечественной сельскохозяйственной техники субсидируется из федерального бюджета на 20 %. Это значение в целом по России. В Алтайском же крае, как и в остальной Сибири, данный показатель достигает 30 % – соответствующее постановление было принято в сентябре прошлого года. Подобная схема позволяет единым актом помочь сразу как производителю техники, так и планирующему ее использовать аграрию.

«Мы даже не исключаем, что будет переходный период, когда будет действовать и скидка, и лизинговый инструмент. Объем приобретаемой сельскохозяйственной техники необходимо увеличить в ближайшие пять лет в полтора раза. В связи с этим эксперты изучили мировую практику и предложили лизинговый льготный механизм, который позволит аграриям кратно больше приобретать техники. Сейчас в Правительстве, Государственной Думе и в Совете Федерации идет обсуждение. Я думаю, что в ближайшее время рабочая группа Минпромторга и Минсельхоза доработает эту позицию. Аграриев ждут кратно увеличенные возможности по доступности приобретения техники. Это главная задача», - сообщил заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов.

При всей серьезности поставленных на агрофоруме задач и вопросов, «День сибирского поля» посещают и далекие от бизнеса жители. Сюда просто приезжают отдохнуть, погулять с детьми, полюбоваться на выставочные экземпляры и выступления творческих коллективов, поесть шашлыка. В общем, ради того, чтобы окунуться в атмосферу праздника, случающегося только один раз в году.