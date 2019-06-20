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22 млн рублей направят на сохранение исторических памятников в Барнауле и Бийске

Новости
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Алтайохранкультура получила финансирование на разработку проектов зон охраны памятников Барнаула и Бийска. Средства будут выделены в рамках государственной программы «Развитие культуры» на 2015-2020 годы.

Как рассказали «Политсибру» в Алтайохранкультуре, на данный момент осуществляется подготовка документации для организации конкурсных процедур по определению подрядной организации.

Таким образом, будет организована работа по актуализации границ существующих зон и разработке новых проектов. Всего будет выделено около 22 млн рублей на 590 объектов культурного наследия.

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Для сохранения исторической, ландшафтной и градостроительной среды в соответствии с законодательством Российской Федерации устанавливаются зоны охраны объектов культурного наследия.
В целях повышения инвестиционной привлекательности исторических территорий муниципальных образований необходимо урегулировать градостроительную деятельность, в том числе путем установления зон охраны объектов культурного наследия.
Комплексный подход по планированию застройки и использованию территории памятников и прилегающих зон, позволит сохранить и гармонично вписать памятники архитектуры и истории в современную городскую среду и рационально их использовать, в том числе и как объекты туризма.

Автор: Политсиб.ру