Земельный участок под новый ЖК выставили на аукцион в Барнауле

Новости 20.06.2019 7:15 50

Аукцион на право аренды земельного участка на ул. Монтажников, 4 объявили в Барнауле. Выставлен лот – территория в микрорайоне «Озерный», которая предназначена для строительства многоквартирного жилого дома. Прием заявок стартовал 18 июня, а завершится 19 июля.

Как сообщает «Алтайский портал недвижимости», площадь участка составляет 5 574 кв. м., ежегодная плата - 2 714 287 рублей, срок аренды - 2 года и 8 месяцев.

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Данный земельный участок свободен от строений, поверхность ровная, находится в низине, частично заросла кустарниками. Вокруг расположены жилые дома и объекты социальной инфраструктуры, вблизи находится одна из самых оживленных магистралей города – улица Попова.

Примечательно, что на торги ранее был выставлен соседний участок на ул. Монтажников, 6. Его несколько лет продавала компания «Алтайэнергожилстрой», которая являлась собственником земли, площадью 2 750 кв. м. Согласно проекту, здесь должна была появиться 16-этажка. Стоимость этого предложения составляла 25 млн рублей. Представитель застройщика рассказал, что покупатель все же нашелся, и в прошлом году участок был продан без проекта.