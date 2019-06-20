Как решались проблемы, с которыми к Путину обращались на "Прямой линии"

Новости 20.06.2019 8:15 61

"Прямая линия" с президентом России Владимиром Путиным состоится в четверг, 20 июня. В 17-й раз глава государства будет лично отвечать на вопросы граждан. Впервые такой формат взаимодействия опробовали в 2001 году. С тех пор президент ответил на сотни вопросов россиян, дал десятки поручений и решил множество вопросов.

Редакция «Политсибру» собрала самые яркие моменты «прямых линий» и то, как решались проблемы россиян.

Пенсия, отопление, гражданство, елочка

24 декабря 2001 года во время самой первой «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным с студию поступил звонок от пенсионерки из Волгограда Антонины Ржановой. Женщина рассказала, что она, будучи участницей Великой Отечественной войны получает пенсию размером в 1 тыс. рублей.

Итог: Пенсию повысили до 1700 рублей.

В тот же день на «линию» дозвонился пятиклассник из Усть-Куты Иркутской области с жалобой на отсутствие отопления в школе, которое привело к отмене занятий.

Итог: Глава области Сергей Брилка официально заявил, что отопление в школе будет восстановлено к 7 января 2002 года. Чуть позже мэр Усть-Кута Евгений Корнейко ушел в отставку.

Год спустя добиться разговора с президентом удалось военнослужащему-ветерану Афганистана Олегу Козлову, который имея звание Героя России, не мог добиться гражданства для себя и своей семьи. Путин пообещал решить вопрос в течение следующей недели.

Итог: Олегу Козлову, его жене и двум детям было предоставлено российское гражданство через несколько дней.

Не совсем гуманная для природы просьба была озвучена президенту 11-летней Натальей Бугаевой из Биробиджана Еврейской автономной области. Девочка посетовала на то, что в городе поставили искусственную елку. Путин, поздравив губернатора области с днем рождения, предложил сделать подарок жителям.

Итог: На следующий день гигантскую живую ель доставили в центр города на вертолете.

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Водопровод, день Победы, два платья

Пенсионерка из Ставропольского края Людмила Караченцева пожаловалась президенту на отсутствие на ее хуторе воды. К удивлению многих, проблема не была решена. Президент России вспомнил об этом два года спустя, процитировав Караченцеву, которая рассказала газете «Комсомольская правда», что воды по-прежнему нет. Владимир Путин дал понять, что как раз в этот период решается вопрос о назначении нового губернатора Ставропольской области, а документы по действующему главе региона будут направлены как только он решит проблему.

Итог: На следующий день на хутор Дегтяревский приехала спецтехника. Воду провели в минимальные сроки.

В 2007 году на «прямую линию» поступил звонок от дочери ветерана Великой Отечественной войны из Оренбургской области. Женщина сказала, что они очень переживают из-за того, что ее отец, будучи участником парада Победы 1945 году, так ни разу не был приглашен на парад 9 мая на Красной площади в Москве. Владимир Путин принес извинения и сказал, что такие «сбои» иногда бывают и пообещал исправить ситуацию.

Итог: 9 мая 2008 года ветеран ВОВ Федор Федоров принял участие в параде Победы на Красной площади.

Следует заметить, что проблема эта, как и многие вышеизложенные, не потеряла своей актуальности. И по сей день на параде Победы можно увидеть политиков разных мастей, артистов, спортсменов, блогеров. В России по-прежнему остаются тысячи ветеранов, которые за долгие годы своей жизни так и не посетили парад Победы на Красной площади.

На «Прямой линии» в 2008 году президенту позвонила десятилетняя Дарья Варфоломеева из Республики Бурятия. Ребенок рассказал президенту России о том, что вся их семья живет на пенсию, которую получает бабушка. Дарья попросила у главы страны новые платья для себя и своей старшей сестры на Новый год. Владимир Путин предложил девочке и ее семье приехать к нему в гости.

Итог: Правительство Бурятии выделило средства из бюджета республики на покупку трех билетов до Москвы и обратно. Также были выделены бюджетные средства на проживание семьи в столице России. Президент встретился с семьей Варфоломеевых и вручил им подарки, среди которых были два новых платья для сестер.

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Квартира, путевка в Сочи, трагедия

Из Омска Владимиру Путину позвонил инвалид первой группы Амангельды Ахметов, который попросил президента посодействовать с решением жилищной проблемы. Он рассказал, что с 1998 года стоит на очереди на жилье, но результатов не было.

Итог: губернатор Омской области Виктор Назаров проблему отдельного инвалида взял под личный контроль. Некоторое время спустя, из резервного фонда областного правительства был выделен 1,6 млн. рублей на приобретение жилья для Ахметова.

На проблемы с жильем Путину также пожаловалась жительница Ижевска Анастасия Вотинцева, дом которой признали аварийным, но расселение запланировали только на 2029 год. Между тем, на дворе стояло лето 2017 года. Президент был краток и сказал, что он к ним «заедет», что произвело в Ижевске эффект разорвавшейся бомбы. По словам Вотинцевой, ей за несколько дней позвонили журналисты практически всех региональных и федеральных СМИ.

Итог: Владимир Путин приехал и подарил семье Вотинцевых путевку в Сочи для всех на общую сумму 1,37 млн. рублей. Кроме того, местные власти сумели сократить срок расселения аварийного дома на 12 лет. Таким образом, 11 семей аварийного барака переехали в новые квартиры несколько месяцев спустя.

Однако, «прямые линии» с президентом не всегда заканчиваются чудом.

К примеру, в 2017 году к президенту обратилась Дарья Старикова из города Апатиты. У девушки был диагноз – рак на четвертой стадии. Изначально ей поставили другой диагноз – межпозвоночный остеохондроз, который без успеха лечили, что привело к потере драгоценного времени. Дарья подняла проблему нехватки квалифицированных специалистов в ее городе.

Итог: После разговора с Владимиром Путиным Дарья Старикова попала в реанимацию районной больницы. После ее перевели в Мурманск, откуда ее самолетом МЧС доставили в Москву в НИИ им.Герцена, где ее лечили по самым современным методикам, однако несколько месяцев спустя Дарья все таки скончалась. У нее осталась маленькая дочь.

В последние годы на фоне антироссийских санкций, непопулярных реформ и падения рейтинга главы государства многие жители страны все чаще критикуют формат «прямой линии». Тем не менее люди осознают, что звонок президенту остаётся единственным способом добиться справедливости, шансом решить свою проблему.

Посмотреть прямую линию можно в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", НТВ, ОТР, "Мир", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". Также будет вестись интернет-трансляция на Yuotube. Начало 20 июня в 12.00 по московскому времени.