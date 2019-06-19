Все кандидаты в ректоры сибирского вуза оказались «забракованы» Минобром

Новости 19.06.2019 18:15 55

Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков отклонил обе кандидатуры на должность главы Иркутского госуниверситета: экс-врио ректора ИГУ, академика РАН Игоря Бычкова и директора Международного института экономики и лингвистики ИГУ Олега Архипкина. Информация об этом 19 июня появилась на сайте СО РАН.

«По предложению Михаила Котюкова Игорь Бычков и Олег Архипкин не прошли аттестацию на должность главы вуза. Об этом заявил Игорь Бычков и поблагодарил университет за 17 месяцев совместной работы», — говорится в сообщении СО РАН.

Ранее члены президиума СО РАН приняли решение поддержать кандидатуру академика Игоря Бычкова на выборах ректора ИГУ.

Минобр прислал кандидатам в ректоры АлтГТУ официальный отказ Новости 06.06.2017 1:10 405

Напомним, что 14 мая ученый совет ИГУ утвердил две кандидатуры на пост ректора вуза: доктора экономических наук, доцента Олега Архипкина и доктора технических наук, профессора Игоря Бычкова.

20-24 мая документы кандидатов на должность ректора ИГУ были представлены в аттестационную комиссию Минобрнауки РФ. 14 июня аттестационная комиссия министерства науки и высшего образования РФ рассмотрела кандидатуры, утвержденные Ученым советом ИГУ.

Поскольку Минобрнауки РФ отклонило все кандидатуры на должность ректора ИГУ, избрание главы университета отложено. В настоящее время врио ректора университета назначен Александр Шмидт, который ранее занимал должность первого проректора ИГУ, пишет "Континент Сибирь".