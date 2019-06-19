Власть - народу: очередная партия назвала кандидата на пост главы Алтая

Новости 19.06.2019 17:20 61

Региональное отделение «Народно-патриотической партии России – Власть Народу», которым руководит Михаил Паклин, на прошедшей 19 июня конференции выдвинула кандидатом на пост главы Республики Алтай 62-летнего уроженца Алтайского края Михаила Соловьева.

«Соловьев родился 6 марта 1957 года в селе Сидоровка Топчихинского района Алтайского края. С 1990-х годов осуществляет трудовую деятельность на территории Республики Алтай и Алтайского края», — говорится в сообщении партийной организации.

Итоги первых соцопросов по выборам главы Республики Алтай появились в сети Новости 14.06.2019 8:45 Алтайский Центр Политического Консалтинга опросил жителей Республики Алтай об их отношении к кандидатам на пост главы республики 622

Теперь кандидату НППР для регистрации предстоит преодолеть муниципальный фильтр – то есть собрать не менее 81 подписи муниципальных депутатов, при этом не менее 15 из них – районного (городского) уровней, уточняет портал "Новости Горного Алтая".

Напомним, на данный момент уведомили избирком о своем выдвижении временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Олег Хорохордин, а также лидеры региональных отделений КПРФ и ЛДПР Виктор Ромашкин и Дмитрий Софронов соответственно. Выборы пройдут 8 сентября.

Уведомить комиссию о выдвижении необходимо в срок до 25 июня, сдать подписные листы - до 26 июля.