Следком заинтересовался жительницей Алтая после обращения к Путину

Жительница Республики Алтай направила президенту РФ Владимиру Путину вопрос в ходе «Прямой линии». Она рассказала, что нуждается в улучшении жилищных условий и добивается этого пять лет.
Местные власти сразу заинтересовались её обращением. Как сообщили в региональном Следкоме, в настоящее время организовано проведение процессуальной проверки. Известно, что дом женщины пострадал в результате паводка в 2014 году.
«Многодетная семья не может получить жилье взамен дома, разрушенного в результате паводка. Семья снимает квартиру, поскольку дом, в котором они проживали находится в аварийном состоянии», - говорится в сообщении ведомства.
Следователи проверят изложенные в обращении к президенту сведения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.