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Следком заинтересовался жительницей Алтая после обращения к Путину

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Жительница Республики Алтай направила президенту РФ Владимиру Путину вопрос в ходе «Прямой линии». Она рассказала, что нуждается в улучшении жилищных условий и добивается этого пять лет.

Местные власти сразу заинтересовались её обращением. Как сообщили в региональном Следкоме, в настоящее время организовано проведение процессуальной проверки. Известно, что дом женщины пострадал в результате паводка в 2014 году.

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«Многодетная семья не может  получить жилье взамен дома, разрушенного в результате паводка.  Семья снимает квартиру, поскольку дом, в котором они проживали находится в аварийном состоянии», - говорится в сообщении ведомства.

Следователи проверят изложенные в обращении к президенту сведения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Автор: Политсиб.ру