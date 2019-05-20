Барнаульцы на митинге высказались за отставку руководителя Алтайохранкультуры

Новости 19.06.2019 16:25 138

19 июня на площади Свободы в Барнауле прошел санкционированный митинг в защиту объектов культурного наследия Алтайского края. Горожане критически оценили работу управления государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края и потребовали отставки врио начальника управления Александра Урбаха.

В митинге приняли участие известные в городе общественники и краеведы Игорь Берг, Николай Кротов, Данил Дегтярев, Андрей Скультецкий, лютеранский священнослужитель Александр Франц, архитектор Максим Максименко, студенты исторического факультета АлтГУ и неравнодушные горожане.

"Помимо назревших кадровых изменений в руководстве Алтайохранкультуры, необходимо вернуться к двойной системе управления объектами культурного наследия. Нужен не только надзорный орган, но и научно-производственный центр, который будет обеспечивать сохранение и использование памятников, как это существует в Новосибирской, Томской областях, Москве и Санкт-Петербурге. Второе важное решение общественность ожидает со стороны Законодательного Собрания края. Мы предлагаем обеспечить налоговыми льготами добросовестных собственников ОКН, которые содержат исторические здания в достойном виде", - сообщил глава местного отделения организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Игорь Берг.

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Под соответствующими требованиями, которые вошли в резолюцию митинга, подписалось несколько десятков человек. Обращения будут переданы губернатору Алтайского края Виктору Томенко и председателю АКЗС Александру Романенко.

Акция протеста сопровождалась большим количеством плакатов с такими лозунгами как: «Урбаха – в отставку!», «Охрану памятников — в руки профессионалов!», «Нет – исключению памятников из реестра. Да – реставрации!», «Долой бескультурье и безвкусицу!», «Пока вы думаете — памятники разрушаются», «ВООПИК, начните уже охранять памятники!» и др.