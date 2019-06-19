Барнаульский аппарат по сортировке мусора тестируют на крупнейшем заводе

Новости 19.06.2019 15:25 65

Алтайское инновационное предприятие завершает разработку фотосепаратора, сортирующего твердые бытовые отходы (ТБО). Это первая российская машина такого рода, позволяющая быстро отделять полезные компоненты от хлама.

Как передает «МК на Алтае», фотосепаратор «Экосорт» успешно прошел лабораторное тестирование и теперь его отправили на крупнейший мусороперерабатывающий завод в Ивановскую область для испытаний в реальных условиях.

Проект принадлежит барнаульской компании «СиСорт», прототип аппарата был представлен в конце 2018 года. В память внесены несколько десятков позиций для распознавания – бумага, картон, дерево, текстиль и все виды пластика. Как отмечают производители, он выполняет все те же задачи, что и импортные аналоги, но при этом на 20-30% дешевле.

Барнаульцы на общественных слушаниях решат вопрос с рекультивацией полигона ТБО Новости 29.04.2019 8:40 Объект находится по адресу: проспект Космонавтов, 74 813

Алтайская разработка позволит решить одну из главных задач в мусороперреработке – перевод сортировки мусора в автоматический режим. Сейчас, как правило, это делается вручную. Так, первый образец рассчитан на сортировку мусора 8 тонн в час – это примерно один мусоровоз. Чтобы справиться с таким объемом нужно не менее 25 человек.

«Экосорт» будет представлен в различных конфигурациях – самый мощный производительностью до 30 тонн в час. Такой сортировщик позволит освободить от грязной работы более 90 человек.Запуск серийного производства запланирован на этот год. Новый аппарат предполагается вывести на мировой рынок. По оценкам экспертов, фотосепаратор будет интересен странам Восточной Европы и Китаю.