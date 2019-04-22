Полпред президента посетовал на формализм в работе с кадровым резервом в Сибири

Новости 19.06.2019 14:55 144

Полпред президента в СФО Сергей Меняйло заявил о несоответствии требованиям кандидатов на госслужбу, включенных в кадровый резерв. Вопрос был поднят в ходе заседания совета по вопросам кадровой политики при полпреде. Мероприятие проходит 19 июня в Барнауле.

"К сожалению, во многих регионах отбор и подготовка пока идет формально. Мы анализируем кандидатов в кадровый резерв, которых представляют регионы, и сталкиваемся с тем, что по уровню образования и опыта работы некоторые кандидаты, включенные в кадровый резерв, не соответствуют тем требованиям, которые предъявляются", - цитирует Меняйло "Интерфакс-Сибирь".

Тайные кадры: почему в Алтайском крае предпочитают не показывать «чиновничий» резерв Новости 22.04.2019 10:15 В начале года в резерве управленческих кадров региона состояло 79 человек, но что конкретно это за люди - до сих пор остается загадкой 957

Полпред также отметил, что в корректировке нуждается и наградная политика в субъектах округа. Так, за 2018 год к полпреду поступило более 900 наградных материалов.

"Хотелось бы, чтобы подход к награждению госнаградами был более вдумчивым, опирался на действительно высокие результаты. Иногда читаешь наградные листы или представления с характеристиками... Хочу сказать, что за добросовестное исполнение трудовых обязанностей к госнаградам представлять нельзя. Это обязанность должностного лица - исполнять обязанности. А за достижения и результаты - это совершенно другая история", - отметил Сергей Меняйло.

Кадровый вопрос. Почему управленцев из Алтайского края нет в резерве у Путина? Новости 21.01.2019 14:50 При этом выходцы из других сибирских территорий в документе фигурируют неоднократно 1492

Кроме того, в ходе заседания полпред президента предложил создать рабочую группу по противодействию коррупции среди госслужащих.

"На следующей неделе в Кызыле мы проводим Совет округа и Совет межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение". Я буду предлагать главам регионов создать постоянно действующую рабочую группу по противодействию коррупции. Учитывая остроту темы, считаю это необходимой мерой, которая позволит обеспечить координацию антикоррупционной работы и системы взаимодействия всех органов власти", - сказал Меняйло.