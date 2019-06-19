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We couldn't find that university: АлтГУ, выпавший из числа мировых вузов, не желает мириться с новым рейтингом?

Новости
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Алтайский госуниверситет покинул престижный рейтинг QS World University Rankings. В нем представлены 1000 лучших вузов планеты. Год назад АлтГУ впервые вошел в шорт-лист, разделив места с 601 по 650-ое.

19 июня появилась новая версия рейтинга – на 2020 год, исследование проводилось уже в 16-й раз. В актуальном списке представлены 25 российских вузов, что на два меньше, чем годом ранее. Покинули QS World University Rankings Алтайский госуниверситет и Сибирский федеральный университет.

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Лучшим российским вузом в рейтинге вновь стал МГУ, занявший 84-ое место. Вторым среди отечественных вузов, по оценкам экспертов, оказался Новосибирский госуниверситет. Он занял 231 строчку, обойдя СПбГУ. В топ-10 российских вузов оказался еще один представитель СФО. Это Томский госуниверситет (268-е место в общем зачете). На более низких позициях - Томский политехнический университет (387) и Новосибирский государственный технический университет (места с 801 по 1000).

Региональный директор QS Зоя Зайцева назвала причины, по которой в новой версии рейтинга отсутствуют АлтГУ и СФУ.

"У обоих университетов причина непопадания в топ-1000 весьма тривиальна - более низкие результаты по репутационным оценкам и отсутствие изменений в индексе цитирования, который у них изначально был не очень высокий", - цитирует Зайцеву ТАСС.

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Она также обратила внимание на усиление конкуренции со стороны иностранных университетов, что делает для российских учебных заведений задачу сохранения позиций в рейтинге более непростой. Как пояснила Зайцева, QS не намерен в ближайшем будущем увеличивать общее количество входящих в список вузов с нынешнего показателя в одну тысячу. На практике это означает, что, если в топ-1000 пробиваются новые вузы, то другие, менее успешные, должны уступить им место. "Поэтому российским вузам удерживаться, наверное, будет немного сложнее", - сказала эксперт.

Интересно, что вчера на сайте АлтГУ вышла статья о том, что вуз «вновь показал высокие результаты в престижных национальных и мировых рейтингах». В числе прочего в материале упоминался и QS World University Rankings – 2019, куда впервые вошел АлтГУ. Пикантность ситуации в том, что данный шорт-лист был опубликован еще год назад. И, кстати, новость об этом выпущена пресс-службой АлтГУ еще 7 июня 2018 года.

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Обращает на себя внимание и другой момент. Известие о том, что классический университет покинул список из 1000 лучших вузов мира практически совпало по времени с появлением в АлтГУ нового ректора. Напомним, Сергей Бочаров избавился от приставки врио, выиграв выборы в минувшую пятницу. Фактически во главе вуза он находился с конца сентября 2018 года.

Автор: Политсиб.ру