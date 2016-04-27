Барнаульский бизнесмен обманул банки на 520 млн рублей

Новости 19.06.2019 13:45 144

В Барнауле судят предприимчивого 30-летнего бизнесмена за незаконную банковскую деятельность на 520 миллионов рублей.

Как передает Следком, в 2014 году предприниматель разработал план систематического осуществления незаконных банковских операций без наличия специального разрешения и лицензии.

Он организовал на территории Алтайского края преступную группу из шести человек, на протяжении двух лет они занимались незаконными банковскими операциями, среди них - открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; осуществление переводов по банковским счетам; инкассации.

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За данные услуги преступная группа получала денежное вознаграждение в размере от 3% до 7% от суммы привлеченных денежных средств. Через них прошли около 520 миллионов средств клиентов. Злоумышленники «заработали» за свои услуги более 25 миллионов рублей.

В ходе предварительного следствия и в суде мужчина свою вину признал в полном объеме. Организатору дали наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года условно с испытательным сроком 3 года, а также взыскав в доход государства сумму преступного дохода. Следствие в отношении остальных участников преступной группы продолжается.