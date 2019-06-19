Глава Кузбасса назначил своим советником уроженца Алтайского края

Новости 19.06.2019 12:50 89

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев назначил нового советника. Внештатным советником стал уроженец Алтайского края, топ-менеджер «Сибирского делового союза» и гендиректор АО ХК «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Вручение удостоверения советника произошло во время аппаратного совещания в администрации Кемеровской области.

«Геннадий Алексеев — почетный работник топливно-энергетического комплекса Российской Федерации. Почетный работник угольной промышленности. Кавалер трех степеней Знака отличия «Шахтерская слава». Кавалер ордена Республики Саха (Якутия) «Полярная Звезда». Заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха (Якутия). Награжден почетными грамотами министерств РФ, а также наградами субъектов Российской Федерации», - говорится в официальном сообщении пресс-службы губернатора.

Новый советник Цивилева родился 1 февраля 1957 года в поселке Заря Сорокинского района Алтайского края. В 1981 году Алексеев закончил Московский горный институт и Академию народного хозяйства при правительстве РФ (в 1999 году – прим.ред). Кандидат технических наук, действительный член Академии горных наук.

Возглавляемое им предприятие «СДС-Уголь» занимается добычей угля в шахтах и разрезах Кемеровской области. Кроме того, в составе предприятия работают обогатительные фабрики и ряд сервисных предприятий. Численность работников предприятия составляет 8,4 тысячи человек.