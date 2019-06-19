«Совсем себя запустил»: алтайский блогер снял на видео, как помог пенсионеру

Новости 19.06.2019 11:40 89

В Алтайском крае блогер Сергей Солованов помог одинокому пенсионеру помыться в бане и постричься. Весь процесс преображения он снял на камеру.

Выяснилось, что 72-летний дедушка живет в селе Ельцовка. Как пишет «АиФ-Алтай», у пенсионера Аверьяна Макарыча нет семьи, он живет в ветхом доме без света, воды и печи. От такой жизни старик потерял всякий смысл своего существования, поэтому начал изрядно выпивать.

Сергей познакомился со стариком в продуктовом магазине, который принадлежит его семье. Молодой человек давал ему даже бесплатно продукты, пока не заметил, что «старик совсем себя запустил». Тогда блогер не побрезговал посадить пожилого мужчину в свой дорогой автомобиль и завести в баню, в которой моется вся его семья. Затем он его подстриг, побрил и накормил.

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Видеоролик с преображением пенсионера блогер опубликовал на своей странице в инстаграм, где у мужчины больше 74 тысяч подписчиков. Он объясняет свой поступок тем, что сейчас «достучаться» до людей можно только с помощью соцсетей.

Его пост вызвал бурное обсуждение среди интернет-пользователей. Одни вдохновились, а другие раскритиковали молодого человека. Кстати, ранее Сергей вместе со своими подписчиками побывал в барнаульском приюте «Ласка» и в детском доме.